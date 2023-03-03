Подрядчикам двух долгостроев Всеволожского района поручили ускориться

Подрядчикам ЖК «Рябиновый сад» и «Тридевяткино царство» поручили нарастить объем рабочей силы, чтобы сократить отставание от сроков.

Как сообщает строительный комитет ЛО, соответствующие поручения и рекомендации подрядным организациям даны по итогу выезда управляющего директора федерального фонда развития территорий Константина Тимофеева и заместителя Правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгения Барановского на проблемные объекты регионального фонда во Всеволожском районе.

«Сегодня на объектах регионального фонда защиты прав дольщиков трудятся около 1,5 тысячи строителей. Работа продолжается на 40 проблемных объектов. Тем не менее, среди них есть ряд жилых комплексов, где работа генерального подрядчика не выстроена должным образом. Мы работаем в очень жестких условиях и готовы применять жесткие санкционные меры по отношению к тем, кто несерьезно относится к исполнению поручений руководства страны», – отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Сейчас на площадке ЖК «Тридевяткино царство» трудятся 179 человек, работает 5 единиц техники. Специалисты ведут монолитные и кровельные работы, монтируют инженерные коммуникации и окна. Около 190 строителей работают в ЖК «Рябиновый сад» – монтируют систему теплоснабжения и электрику.

По материалам строительного комитета ЛО