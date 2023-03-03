Педагог из Кудрово победил в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2023»

Преподаватель истории и обществознания из Кудровского центра образования Павел Гурьянов победил в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2023». Теперь педагог будет представлять Ленинградскую область на всероссийском этапе.

Директор школы и депутат Заневского поселения Игорь Соловьев рассказал, что с каждым годом профессиональные качества участников конкурса растут, поэтому результат был достигнут в тяжелой конкурентной борьбе сильнейших.

С высоким достижением педагога поздравил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев:

– У нас не только самые профессиональные педагоги, но и самые современные, оснащенные по последнему слову техники и прогрессивные в плане образования школы, – отметил он на своей странице в соцсетях. – Мы обладаем большой ресурсной базой и всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы учить подрастающее поколение.

Отметим, что Всеволожский район уже во второй раз берет эту высшую награду областного значения.