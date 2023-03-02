В Сертолово прошла специальная олимпиада по мини-футболу

В минувшую среду, 1 марта, в зале сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва стартовало двухдневное физкультурно-спортивное соревнование «Специальная Олимпиада по мини-футболу» среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

13 команд из 11 муниципальных районов Ленобласти вышли на поле в первый день состязаний. Это были юноши и девушки 12–18 лет, воспитанники школ-интернатов, работающих по адаптивным образовательным программам.

Проведение мероприятия по традиции возглавил директор организации «Специальная Олимпиада Ленинградской области» Алексей Пикалёв. В торжественной части открытия соревнований с напутствиями к спортсменам обратился победитель Единых Игр Специальной Олимпиады, прошедших недавно в Казани, Игорь Кириллов. Затем все участники произнесли клятву атлета Специальной Олимпиады России.

Несмотря на то что на поле кипели страсти, столь характерные для этого игрового вида спорта, участники соревнований относились к друг другу корректно, а тренеры и болельщики активно и дружно поддерживали спортсменов.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»