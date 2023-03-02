В Сертолово прошел памятный митинг в честь подвига псковских десантников

1 марта в Сертолово у памятника Герою Российской Федерации, командиру разведывательного взвода, сертоловчанину, гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый подвигу легендарной шестой роты псковских десантников.

У памятника собрались участники акции: воины-интернационалисты, ветераны, почётные гости, учащиеся школ и жители города Сертолово. Отдать дань уважения бессмертному подвигу приехали представители органов местного самоуправления – заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько, глава города Сертолово Сергей Коломыцев, депутаты сертоловского совета депутатов Марина Матусевич и Борис Стоянов; а также представители общественных организаций – председатель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», председатель РОО ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» ЛО Юрий Смирнов.

Торжественно-траурный митинг начался с театрализованной композиции, подготовленной учащимися сертоловских школ и посвящённой подвигу героев-десантников 6 роты. Взяли слово почетные гости.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о героях-десантниках. Затем участники митинга возложили к памятнику Дмитрию Кожемякину цветы.

Справка. 1 марта исполнилось 23 года героическому бою псковских десантников в Аргунском ущелье. 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск вступила в бой с головорезами Хаттаба, Басаева и Идриса 29 февраля 2000 года. Это столкновение известно в истории как бой у высоты 776.

На каждого десантника приходилось двадцать семь бандитов – девяносто наших бойцов против двух с половиной тысяч террористов. В результате 84 солдата и офицера шестой роты погибли, исполняя свой воинский долг. Самому старшему из них было 37 лет, младшему – 18. Среди погибших героев – десять парней из Ленинградской области.

По материалам издания «Петербургский рубеж»