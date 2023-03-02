Во Всеволожском районе прошел фестиваль ездового спорта

В Гарболово 26 февраля состоялся фестиваль ездового спорта. Организаторами мероприятия стали Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Ленинградской области» и активисты проекта «Наша трасса». Фестиваль направлен на популяризацию ездового спорта и проводится во Всеволожском районе второй раз.

Соревнования собрали более 40 начинающих и профессиональных спортсменов, в том числе членов сборной Ленобласти по ездовому спорту. Состязания проходили в два этапа по трем дисциплинам. Первыми на старт вышли участники спринта «лыжи и одна собака», далее соревновались спринтеры с нартами и двумя собаками, завершили гонку на нартах с четырьмя собаками. На первом этапе спортсмены стартовали раздельно, вторым этапом прошла гонка преследования.

– Техничная трасса в Гарболово не давала расслабиться ни на минуту. Борьба на финише до последнего метра трассы носила нешуточный накал и добавила страстей и адреналина даже зрителям. Уверена, многим мероприятие запомнится надолго, – прокомментировала исполнительный секретарь Федерации ездового спорта Ленинградской области Елена Пищева.

Победителем соревнований в абсолютном первенстве стал Денис Пищев, показавший лучшее время в дисциплине «нарта, спринт четыре собаки», с командой из трех курцхааров и одного ездового метиса. Второе место заняла четырнадцатилетняя Полина Беспалова с командой ездовых метисов. Третье время показала Мария Король с курцхааром и ездовым метисом.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА