Во Всеволожске прошел фестиваль патриотической песни

Вокальный фестиваль патриотической песни, организованный отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района совместно с Молодёжным центром «Альфа», состоялся 28 февраля в Культурно-досуговом центре «Южный».

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества и проходило в два этапа. На отборочный тур поступило 25 видеозаявок, десять из них были отобраны для участия в фестивале.

Торжественная часть мероприятия началась с выступлений руководителей. С приветствиями и поздравлениями обратились к участникам Светлана Хотько, заместитель главы администрации района по социальному развитию, Кирилл Хайретдинов, начальник отдела по реализации патриотических программ областного Центра «Молодёжный», Анатолий Исупов, руководитель Всеволожского районного отделения организации «Боевое братство».

Поприветствовал участников Виктор Навалихин, председатель Общества содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций «Отечество», а также прозвучали песни авторов-исполнителей Алексея Носова и Анатолия Дериша.

На фестивале выступили: лауреат международных конкурсов Шахноза Ибрагимова, ученик ДШИ им. Глинки Илья Зырянов, Екатерина Расторгуева, студенты Всеволожского агропромышленного техникума Армен Греян и Виктор Медведев, Александра Романова, заместитель директора Муринского центра образования № 4, Анастасия и Ольга Щеколдины из МКУ «Молодежный» (Новое Девяткино), участники молодежного актива поселка им. Свердлова, дуэт «Music Time», Мария Мустафина из Бугровского поселения и преподаватель Кузьмоловской ДШИ Дарья Востокова.

Для сопровождения номеров из Санкт-Петербурга пригласили творческую группу «Прана».

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина