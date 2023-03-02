Библиотеки Всеволожского района отмечают 200-летие Константина Ушинского

К 200-летней годовщине великого просветителя Константина Ушинского сотрудники Всеволожской межпоселенческой библиотеки подготовили цикл интересных встреч с читателями.

В средней школе № 5 библиотекарем городской библиотеки № 1 (микрорайон Мельничный Ручей) Сухопаровой Т.В. был проведён литературный час для учеников вторых классов «Великий педагог и писатель К.Д. Ушинский». Библиотекарь Т.В. Сухопарова подготовила интересную видеопрезентацию, из которой дети узнали о жизни и творчестве великого просветителя, а также о написанных им учебниках для младших классов. На уроке был прочитан и обсуждён его рассказ «Четыре желания». Очень весело и даже дерзко дети вживались в роли героев басни «Лиса и козёл», за что были поощрены оригинальными подарками.

Этой знаменательной дате были посвящены сразу 3 мероприятия, подготовленные для учащихся начальных классов средних школ № 6 и № 7 города Всеволожска. Библиотекарь отдела обслуживания Всеволожской межпоселенческой библиотеки (микрорайон Южный) Цедрик Е.Ю. рассказала детям о творчестве К.Д. Ушинского. Ребята также познакомились с произведениями писателя, поучаствовали в инсценировке сказки «Лиса и журавль» и вместе с героем мультфильма «Фунтиком» спели чудесную песню «Доброта». Все согласились с тем, что произведения Ушинского открывают самую большую тайну: радость и счастье человека — в доброте и отзывчивости, а самый нужный, самый уважаемый человек в обществе — труженик.

О жизни и творчестве К.Д. Ушинского в эти дни говорили в городской библиотеке № 3 и в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 10» г. Всеволожска (микрорайон Бернгардовка).

Ну и, конечно же, не осталась в стороне Всеволожская детская библиотека. Здесь запланирован литературный час «Мудрые уроки К.Д. Ушинского» для учеников Лицея № 1 г. Всеволожска, который подготовили Колесник Ф.А. и Вранчан В.В.

Отметим, что во Всеволожске уже больше 5 лет существует Русская классическая школа «Вертоград», в которой с момента её основания обучение ведётся по системе К.Д. Ушинского.

Справка. 3 марта 2023 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Именно с него в нашей стране педагогика началась как наука. За свою короткую жизнь – всего 47 лет – он сумел убедить общество, что воспитание и образование ребёнка – не рутина, а творческая задача. Константин Дмитриевич горячо отстаивал идею сохранения национальной культуры и самобытности. Статья Ушинского «О необходимости сделать русские школы русскими» до сих пор остается образцом педагогических воззваний.

Идеи Константина Дмитриевича остаются актуальными, они привлекают внимание прогрессивных учителей всего мира.

В честь празднования юбилея со дня рождения Константина Дмитриевича Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО