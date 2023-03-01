Юным пациентам Всеволожской больницы подарили книги

1 марта в педиатрическом отделении Всеволожской клинической межрайонной больницы прошла акция «Доктора – детям». Маленьким пациентам, находящимся на лечении, привезли в подарок две тысячи иллюстрированных книг со стихами детского поэта, доктора медицинских наук Юрия Сухоноса. Интересно, что проиллюстрированы книги тоже медиками.

Спонсорами мероприятия стали компания «ТИАРА-МЕДИКАЛ» и Ассоциация специалистов и организаций медицинской сферы деятельности «Серебряный крест».

В акции, проходившей во Всеволожской КМБ, принял участие врач одной из стран Африки, который продолжит проект в медицинских учреждениях стран с испаноязычным населением. Там маленьким пациентам больниц будут дарить книги со стихами Юрия Сухоноса, переведенными на испанский язык.

В рамках акции «Доктора – детям» книги со стихами были вручены пациентам больниц и воспитанникам социальных учреждений уже в десяти районах Ленинградской области. Кроме того, стихи детского поэта и врача стали подарком для детей Чукотки, Московской области, г. Кургана, Белгородской области и новых областей нашей страны.

Фото Антона ЛЯПИНА