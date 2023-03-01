Чему учат в современной школе?

В середине февраля в Колтушской СОШ им. академика И.П. Павлова собрались педагоги, родители. Школа – это зеркало общества, и в нашем районе предпринимают всё, чтобы сделать её совершенной. Какими событиями ознаменовался прошлый год в системе образования? Об этом в своём публичном отчёте рассказала председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. Она обозначила ключевые аспекты в сфере воспитания и обучения детей за прошлый год.

Из детсада – за парту

– В районе реализуется масштабная программа по строительству дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, – отметила Ирина Петровна. – Многие из них с бассейнами, современными столовыми. Помимо этого, были отремонтированы старые детсады. В качестве примера приведу дошкольное учреждение в Токсово. Здание, которому было много лет, капитально отремонтировали, и сейчас это один из самых современных объектов. Недавно детсад открыл свои двери для малышей. Всего за год в системе дошкольного образования создано 1 840 новых мест, введены в строй девять новых детсадов.

…Наряду с высокими темпами строительства жилья район пытается решить вопрос сдачи социальных объектов. С этой нелегкой задачей справляются в тандеме с главой администрации района Андреем Низовским и областным правительством.

– Безусловно, пока вопрос создания новых мест в системе дошкольного образования остается актуальным, – констатирует председатель комитета. – Для того чтобы разрядить ситуацию и с целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей от 3 до 7 лет, которые не посещают муниципальные детские сады, в районе по решению совета депутатов действуют меры социальной поддержки в виде ежемесячных выплат. По детским садам в целом стараемся решить проблему доступности для всех дошколят.

…За последние несколько лет во Всеволожском районе были построены десятки школ – в Кудрово, Мурино, Янино, Сертолово и других городах и поселениях. Все они возведены в рамках масштабных государственных федеральных и областных программ, и теперь почти все эти учебные заведения могут похвастаться самой современной базой. Причём все школы – и новые, и отремонтированные стараются оснастить современным оборудованием: от ставших уже привычными современных интерактивных современных досок до новейших микроскопов, мини-лабораторий и роботизированных комплексов.

– Всего в школах района более 55 тысяч учащихся, – подчеркнула Ирина Федоренко. – За год их число увеличилось на 6 138 человек, в прошлом году было введено в эксплуатацию 6 новых школ для почти пяти тысяч учащихся. Близится к своему логическому финалу строительство ещё двух объектов: школы в Кудрово, рассчитанной на 1000 мест, и в Мурино на 1175 мест. В федеральную программу по модернизации на следующий год включена Колтушская СОШ имени академика И.П. Павлова. В 2024 году реновация ожидается в здании начальной школы Сертоловской СОШ № 1.

Есть притяжение к «Точкам роста»

На особом контроле у комитета инклюзивное образование. В прошлом году в двух школах района – в Мурино и в Кудрово – открылись новые ресурсные классы для ребят с расстройством аутистического спектра. Этот уникальный проект был тщательно разработан. Долгое время подбиралось необходимое оборудование, оснащался класс. Специальное обучение прошли тьюторы (ранее обученные педагоги, сопровождающие детей с ОВЗ), которые потом познакомились с детьми и родителями. С первого сентября 2022 года здесь учатся по шесть детей. Такие классы, как считают специалисты, дают особенным детям веру в будущее.

– В районе созданы Центры образования «Точка роста», – продолжила председатель комитета по образованию. – Это современные Центры образования технологической и естественно-научной направленности, где ребята на уроках и во внеурочное время углубленно изучают физику, химию, биологию и другие важные для них предметы. Они пользуются очень большим спросом и популярностью. В нынешнем году новая «Точка роста» появится в Щегловской СОШ. Кроме этого, в рамках федерального проекта «Современная школа» в 2023 году будет создан первый во Всеволожском районе школьный «Кванториум» на базе Муринской СОШ № 3.

Как отмечено в публичном отчете, цель таких центров – выявить, поддержать и развить у детей их способности и таланты, помочь с профориентацией, научить информационной грамотности, сформировать критическое и креативное мышление.

– Продолжается реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка», – отмечает И.П. Федоренко. – В этом году в её рамках будет реализовано мероприятие по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. Планируется провести ремонт в спортивных залах в четырех школах Всеволожского района. Большое внимание в районе уделяется патриотическому воспитанию. На базе 11 школ района организована деятельность 15 юнармейских отрядов (в 2021 году – 8 отрядов). Общая численность юнармейцев составляет 500 человек. В 2022 году были открыты 33 кадетских класса в 14 школах.

Сто баллов – звучит отлично

Отметим, что ребята из Всеволожского района съездили в декабре 2022 года в Москву, на I Съезд Российского движения детей и молодежи. Учащиеся вошли в состав региональной делегации в качестве амбассадоров нового движения.

Для обеспечения обучающихся качественным, полноценным питанием в 2022 году в системе образования Всеволожского района создано учреждение «Всеволожский центр питания «Здоровое детство». За время его работы отмечается позитивная динамика изменения качества питания, его разнообразия, увеличивается охват питающихся в школах.

Для продолжения работы в части увеличения охвата питанием обучающихся планируется внедрять новые формы организации питания, в том числе с привлечением технических систем обслуживания: заказное меню, шведский стол, кафе для старшеклассников и другие.

Базовым показателем результативности деятельности общеобразовательных учреждений остаются результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников школ.

В 2022 году на территории Всеволожского района организовано 32 пункта проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования. Самыми массовыми учебными предметами по выбору стали: обществознание (выбор 53,7% выпускников), информатика и ИКТ (выбор 44% выпускников).

В едином государственном экзамене на территории Всеволожского района приняли участие 1 425 человек, из них 1 387 человек – выпускники общеобразовательных учреждений. Самыми популярными предметами ЕГЭ-2022 стали: русский язык, математика базового уровня, обществознание и биология.

По итогам проведения в 2022 году государственной итоговой аттестации обучающиеся общеобразовательных учреждений показали высокие результаты по сравнению с предыдущим годом по географии и обществознанию. Высшую оценку в 100 баллов получили 12 обучающихся.

В 2022 году 136 обучающихся Всеволожского района получили медали «За особые успехи в учении», подтвердив отличную учёбу результатами единого государственного экзамена, каждый из них получил премию главы.

Ирэн ОВСЕПЯН