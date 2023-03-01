Градостроительный совет Ленобласти одобрил концепцию застройки нового квартала в Янино-1

На территории квартала планируется построить 231 тысячу кв.м. жилья — здесь смогут поселиться около 7 тысячи человек. Для новых жителей Янино-1 архитекторы предусмотрели два детских сада и школу. На территории соседнего квартала, в зоне общественно-деловой застройки, должны появиться пожарное депо, спортивные и досуговые учреждения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Градостроительный совет утвердил концепцию застройки, однако разработчикам необходимо учесть замечания по строительству соцобъектов и развитию транспортной инфраструктуры.

«Территория под застройку в северо-западной части Янино-1 была предусмотрена в генеральном плане год назад. Сегодня рассмотрели концепцию проекта планировки территории и рекомендовали разработчику пересмотреть решения по размещению детских садов и школ – развернуть их в сторону озелененного бульвара. Но основной посыл, который мы сегодня донесли до застройщиков, заключается в том, что новое строительство на территории городского поселка невозможно без развития улично-дорожной сети и реализации социальных проектов. Планы и концепции необходимо воплощать в жизнь», – отметил Евгений Барановский.

По материалам пресс-службы областного правительства