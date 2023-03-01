В Муринском конно-спортивном клубе соревновались ковбои

23 и 24 февраля манеж КСК «WINNER» в Мурино принимал четвероногих гостей и их партнеров. В течение двух дней, сменяя друг друга, спортивные пары демонстрировали своё мастерство в четырех конно-спортивных дисциплинах, включая хобби-хорсинг.

Утром 23 февраля, в то время как основная масса россиян готовилась к праздничному застолью, автостоянка КСК «WINNER» уже была заполнена коневозами, а спортсмены расчесывали хвосты и гривы своих четвероногих партнеров и облачались в парадный спортивный наряд. В этот день почти до вечера манеж был в распоряжении самой элегантной конно-спортивной дисциплины – выездки. Около 30 пар демонстрировали свое мастерство и умения выполнять элементы программ различной сложности. И хотя зрителей было не так-то много, в глазах некоторых из них читался восторг и изумление. Юрий Марущенко с женой Светланой и дочерью Дариной впервые в жизни, вживую, наблюдали красивую посадку всадников и то, как высокие, стройные, подтянутые лошади с лебединым изгибом шеи, грациозно выбрасывая передние ноги, несут спортсменов.

– Мы заглянули сюда по приглашению знакомых, мимоходом. Хотели взглянуть «одним глазом» и ехать дальше по делам, но задержались на несколько часов. Невозможно было оторваться от созерцания такой красоты и гармонии. Удивительно, насколько спокойны и уверены в себе юные всадницы, и даже незаметно, как они управляют большим и сильным животным, рядом с которым я испытываю волнение и трепет и остерегаюсь даже прикоснуться, – поделилась впечатлением Светлана Федоровна.

Одним из ярких и запоминающихся стало выступление пятнадцатилетней Лины Новицкой на коне латвийской породы по кличке Фардус. Девушка занимается конным спортом семь лет. Сейчас она тренируется в КСК «WINNER» под руководством Елизаветы Зюльковской.

– Фаргус – мой первый собственный конь, а до этого занималась на арендованных лошадях. Процесс нашего «сдруживания» и «слаживания» шел непросто, поскольку конь уже взрослый и опытный, с независимым и своенравным характером. Сегодня выступаю на нем всего третий раз, и хотя мы и заняли первое место, результатом я не очень довольна. Лично я его оцениваю на 6 из 10, – поделилась Лина Новицкая.

Кульминацией соревнований стало награждение призеров и победителей, которым вручили кубки, медали, грамоты и традиционные розетки для их четвероногих партнеров.

На манеже дикий, дикий West…

Только отзвучали фанфары и отгремели барабаны в честь чемпионов по выездке, как работники клуба принялись готовить манеж для следующих участников конно-спортивного праздника. И вот под музыку, раскачивая знамёна, вдоль «стенки», на невысоких, но крепких лошадках, двинулись всадники в ковбойских костюмах и широкополых шляпах. А зрители с интересом приветствовали представителей пока диковинной для нашей страны дисциплины – вестерн. Организаторами мероприятия выступили руководитель КСК «WESTERN CITY» Юлия Яхнюк и её единомышленники Ирина Туренко и Наталья Лукьянова.

– Верховая езда в стиле вестерн повсеместно распространена в США, а сейчас стремительно завоёвывает весь мир. Вестерн-спорт становится всё более популярным в Европе, а с недавнего времени и в России. Американские ковбои проводили много часов в седле, поэтому стиль езды и снаряжение приспособлены для работы с лассо и «сортировки» стада. Ковбой должен был уметь управлять лошадью только одной рукой, поэтому всех лошадей обучают поворачивать от приложения повода к шее. На соревнованиях по вестерн-дисциплинам часто используется яркое, броское снаряжение и одежда. Сёдла, оголовья и железо украшают тиснением, гравировкой и серебряными накладками. Рубашки всадников, как правило, в клетку ярких цветов. В костюмах могут присутствовать большие пряжки и шпоры с гравировкой, – пояснила Юлия Яхнюк.

В этот день в стенах КСК «WINNER» проходил первый этап Кубка Северо-Запада по вестерн-дисциплинам 2023. Он открылся парадом участников и танцевальным шоу девушек-ковбоев. Далее для прекрасной половины человечества организаторы устроили конкурс «Королева Родео». Здесь «ковбойши» состязались в ловкости, скорости, сноровке и танце в стиле «Дикий Запад». После чего свои навыки, красоту и стать демонстрировали лошади и всадники. Представителям квотерхорсов, тинкеров и других низкорослых, крепких и быстрых пород предстояло состязаться в преодолении препятствий, отзывчивости на команды всадника. Завершился праздник соревнованием хобби-хорсеров, которые на своих плюшевых лошадках имитировали элементы вестерн-дисциплины.

Кубок Главы

День 24 февраля был полностью посвящен конкуру. В этот раз около 50 всадников боролись за Кубок Главы администрации Муринского городского поселения. В скоростных маршрутах в зачёте «Дети» с высотой препятствий до 60 и 70 см лучшей оказалась Анна Малик в паре с конем по кличке Джокер. В зачете «Открытый класс» на маршруте с высотой препятствий до 70 см верхнюю строчку турнирной таблицы заняли Ксения Бойченко и Ард Патрик. А Дарина Васильева на Географии, преодолев лучше всех высоту 80 см, через несколько минут вышли на боевое поле для преодоления высоты 90 см, в итоге заняв второе место.

Соревнования завершились традиционным награждением. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и денежные сертификаты магазина «Спортмастер». А Алина Тихомирова, победившая на коне по кличке Акрон, в маршруте с высотой препятствий 100 см, получила подарочный сертификат на отдых с проживанием в Охта Парке. Спортсменка занимается в КСК «Карьер», тренирует девушку Елена Дьячкова.

Александр СОРОКИН

Фото Дианы БОБРОВОЙ