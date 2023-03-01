В Лесколово прошел фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Солдаты необъявленной войны»

22 – 23 февраля состоялся 13-й Международный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Солдаты необъявленной войны», посвящённый памяти наших соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также участникам Специальной военной операции.

Конкурс-фестиваль зародился в 2010 году, а с 2018 года, когда режиссер и организатор фестиваля Марина Шенцева переехала из Республики Коми в наш регион, стал проводиться на ленинградской земле. Фестиваль проводил Левашовский ДК Выборгского района Санкт-Петербурга совместно с Ленинградским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», которую возглавляет Герой России Алексей Махотин. Площадку для конкурса предоставил Лесколовский ДК, возможности которого позволяют проводить такие масштабные мероприятия.

В этом году в конкурсе принимало участие более 78 исполнителей. Кроме участников из Ленинградской области, приехали исполнители из разных уголков России – Приморского края, Ивановской области, города Тольятти, Республики Крым, Свердловской области, Курска и Курской области, Московской и Новгородской областей. Первый, отборочный тур для всех, кроме Ленинградской области, проводился онлайн, а 27 января на базе Левашовского ДК состоялся отборочный тур для участников из Ленинградской области.

Бессменная ведущая фестиваля «Солдаты необъявленной войны» Марина Шенцева и артист театра и кино Владимир Бирюков объявили начало конкурса и представили жюри в составе заместителя руководителя Ленинградской областной общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветерана войны на Северном Кавказе Василия Бугрова (председатель), актеров театра и кино Егора Кутенкова, Сергея Апрельского и Антона Гуляева, военного корреспондента, поэта Раяна Фарушина.

Конкурсанты в первый день фестиваля исполняли по две песни. Особенно впечатлили выступления участников боевых действий. Владислав Кирьянов из Подмосковья, офицер, награжденный орденом Мужества, на учениях спас от взрыва гранаты солдата. Перенесший тяжелое ранение, потерявший зрение, но не любовь к жизни, Владислав активно участвует в деятельности ветеранских организаций, выступает, ведет воспитательную работу, занимается спортом. Поражает сила духа наших солдат и офицеров, их желание в песнях и стихах рассказать миру о том, что было с ними и что происходит сейчас.

Ветеран локальных боевых действий Игорь Скачков из Курска не только исполнил песни, но и рассказал, как он и члены курского «Боевого братства» выступают с концертами в ДНР и ЛНР, возят гуманитарную помощь, доставляют детские письма бойцам на передовую. Бывший морпех Василий Никифоров из города Тольятти также активно помогает Донбассу. Александр Гугучкин, глава администрации Волгоградской области, в номинации «Автор-исполнитель» представил две песни — «Алешка не станет отцом» и «Я вернусь», наполненные болью от потерь и любовью к защитникам Отечества. Отдельно хочется сказать о самых юных исполнителях. Ярослав Николаев из Сясьстроя первую свою песню написал в 9 лет, а сейчас с удовольствием выступает вместе с отцом. Прекрасно исполнили песню «Ты живи, моя Россия» девушки-кадеты из поселка им. Свердлова. Песня объединила всех в зале Лесколовского ДК.

Завершением фестиваля стал Гала-концерт 23 февраля, где жюри объявило победителей и дипломантов. В номинации «Лучший солист 12 – 20»: 1 место – Романюк Лилия из Лесколово. «Лучший солист 21 – 40»: 1 место – Рогов Никита (СПб); 2 место – Кирьянов Владислав (Московская область); 3 место – Косоян Анна (СПб, п. Парголово). Номинация «Лучший солист 41 и старше»: 1 место – Исакова Татьяна (СПб); 2 место – Скачков Игорь Альбертович (Курская область); 3 место – Сушков Александр (Приморский край). Номинация «Лучший вокальный коллектив»: 1 место – ансамбль ветеранов Вооруженных сил «Гвардия» (г. Выборг); 2 место – народный дуэт «Обелиск» (Республика Крым); 3 место – ВИА «Рубеж» (г. Выборг). Номинация «Лучшая авторская песня»: 1 место – Тишкова Елена (Свердловская область); 2 место – Сухов Сергей (Ивановская область); 3 место – Валявин Александр (г. Тольятти).

Гран-при с песней «Из Луганска на Донецк» получил вокальный коллектив «Ехали казаки» (п. Левашово, руководитель Букреев А.В).

Жюри дополнительно отметило несколько конкурсантов, а именно: дуэт «Девчата» (Новгородская область), Никифорова Василия (г. Тольятти), Бредихина Игоря (Курская область), семейный дуэт Николаевых (г. Сясьстрой Волховского района). Им также были вручены памятные подарки.

На Гала-концерте почтили память Сергея Лысенко – автора-исполнителя из Донецка, который 9 мая 2022 года погиб, защищая Донецк. В 2020 году он взял Гран-при фестиваля. На мероприятии показывали клип Сергея.

В рамках фестиваля была проведена акция «80-метровая ленточка Победы», на полотнищах участники фестиваля увековечили имена своих погибших во время Великой Отечественной войны родственников. Предполагается развернуть эту ленточку на Невском «пятачке» в память 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Авторы Любовь Дудникова, Т. Кроль

Фото Т. Кроль