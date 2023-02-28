В Янино запустили творческий проект для взрослых «ТеатроТерапия»

В Янинском культурно-спортивном досуговом центре начала работать театральная студия для самодеятельных артистов от 18 лет до «серебряного возраста».

Автором социального проекта «ТеатроТерапия» стала Ирина Крамарь. Под руководством режиссера участники театральной студии будут учиться основам актерского мастерства, постигать азы сценического действия, импровизации и искусства перевоплощения.

– Хочется, чтобы со временем люди смогли открыть в себе новые возможности. Не исключено, что в труппе останутся не все. Это нормально, ведь в названии проекта недаром есть слово «терапия», – отметила руководитель проекта.

Первыми попробовать себя на сцене пришли местные жители «серебряного возраста». Они декламировали известные стихи в заданной режиссером стилистике и в необычных предложенных обстоятельствах. Получившиеся этюды удивили и веселили как самих новоиспеченных актеров, так и зрителей. Студийцы уходили со сцены довольные собой под бурные аплодисменты.

– Очень приятно было увидеть так много людей на первой встрече, – подчеркнула Ирина Крамарь, – в нашем поселении очень активные пенсионеры с прекрасными светлыми лицами, готовые делиться талантами и временем, и мне интересно позаниматься с ними этюдной работой. Мы почувствовали взаимную симпатию и желание создавать, творить вместе. Наш народ необыкновенно одарен, и с возрастом способности становятся еще более многогранными. Вот и наши замечательные женщины из Янино-1 поют, пишут стихи и песни.

Будущий театр, входящий в творческое объединение «Серебряный дом», прежде всего стремится активировать внутренние ресурсы с помощью сценических практик, которые улучшают память, дикцию, повышают физическую активность и тонус, развивают уверенность в себе. Благодаря помощи директора Янинского КСДЦ Елены Лебедевой у театральной студии сразу появилось помещение для репетиций и выступлений.

Наталья Свердлина пришла на проект по приглашению депутата и общественницы Анны Кирсановой и сразу прониклась новой формой досуга и развития. Она рассказала:

– Мне захотелось попробовать что-то непривычное, усилить внутреннюю уверенность. К тому же зрение подводит в последнее время, не могу читать так много, как раньше. Поэтому буду компенсировать это общением и новым видом деятельности.

Участие в проекте бесплатное. Занятия будут проходить два раза в неделю, а к 9 Мая молодой коллектив планирует выступить на местной сцене с красивым спектаклем.

Подготовил Александр СОРОКИН

Фото издания «Заневский вестник»