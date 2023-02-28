В Токсово прошли соревнования в честь олимпийского чемпиона

В Токсово прошел турнир по прыжкам на лыжах с трамплина, посвященный памяти победы чемпиона Олимпийских игр 1968 года в Гренобле Владимира Белоусова.

18 – 19 февраля в Токсово на комплексе трамплинов Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта проходили соревнования, посвященные памяти победы Владимира Белоусова на зимней Олимпиаде 1968 года. Организаторами турнира выступили Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и администрация Токсовского поселения.

За два дня около 200 «летающих» лыжников из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Республик Беларусь и Карелия, Ленинградской области и других регионов боролись за право быть лучшим.

– Кубок Белоусова проводится с 2010 года. В нынешнем турнире спортсмены соревновались на трамплинах К-65 и К-40. В честь 55-летия победы Владимира Павловича, по инициативе главы администрации поселения С.Н. Кузьмина, учреждена и выпущена специальная памятная медаль, которая вручалась призерам и тем, кто активно помогает в развитии нашего вида спорта, – рассказал главный судья соревнований, мастер спорта СССР по прыжкам с трамплина на лыжах Сергей Ленинский.

Ветреная погода внесла свои коррективы в «полеты» лыжников, но не помешала сделать мероприятие ярким и зрелищным. С самой вершины трамплина, на огромной скорости, спортсмены скользили на длинных и широких лыжах по металлическому желобу, покрытому льдом. Пролетев от 40 до 70 метров, они приземлялись далеко внизу. Соревнования проходили в шести возрастных группах, где были свои призеры и победители. Уже в первый день определился лидер и фаворит. Им стал житель Кузьмолово, мастер спорта РФ Владислав Бояринцев, который «улетел» на 72 метра, показав лучший результат на трамплине К-65.

Справка: Владимир Павлович Белоусов (род. 14 июля 1946-го, деревня Пугарево, Ленинградская область) – советский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион и чемпион мира 1968 года, заслуженный мастер спорта СССР (1968). Единственный олимпийский чемпион в истории советских и российских прыжков с трамплина, один из двух чемпионов мира по прыжкам с трамплина в истории советского/российского спорта. Чемпион СССР 1969 года. В юности занимался на самодельном прыжковом трамплине на окраине Всеволожска. Первое время тренировался сам. В 1966 году в Горьком выиграл первую попытку на чемпионате СССР и стал кандидатом в сборную страны. 18 февраля 1968 г., выступая на Олимпийских играх на 90-метровом трамплине, в первом прыжке «улетел» на 101,5 метра, а во втором на 98,5 метра. В результате, опередив ближайшего соперника на 1,2 балла, житель Всеволожска Владимир Павлович Белоусов стал олимпийским чемпионом.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА