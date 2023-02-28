Во Всеволожске прошли «Проводы русской зимы»

Хороводы, блины и огненное шоу – во Всеволожске провели Масленицу. Несмотря на холодный морозный день, гулянье удалось на славу.

Атмосферное фольклорное мероприятие «Проводы русской зимы» состоялось в парке «Песчанка». Гостей встречали яркие и смешные скоморохи, забавные ростовые куклы, парни и девушки в народных костюмах. Они вовлекали посетителей в традиционные русские конкурсы, хороводы и, как раньше говорили, потехи. На празднике и блины пекли, и в колокола звонили.

Выставочные павильоны плотно окольцевали главную площадку парка. Горожане были рады возможности дружно проводить зиму с конкурсами, мастер-классами и под звонкие народные песни. Давно забытые нами очереди выстраивались там и тут: за блинами, горячими напитками, изделиями кондитеров, за сувенирами, леденцами.

Как и положено, всюду много ароматных блинов. Для тех, у кого разыгрался аппетит: шашлыки, шаверма, хот-доги. Много народу собрали масленичные хороводы возле главной сцены. Тут и песни пели, и танцевали, выкликая весну. Сама морозная погода заставляла не стоять, а подплясывать и подпевать.

– Горячий чай из самовара на ольховых ветках сегодня нарасхват, – говорит Елена Косульникова, которая бойко торговала ажурными блинами с разными ягодами, медом, сметаной и другими начинками. – Блины вкусные, варенье сладкое домашнее! Секрет вкусного блина в хорошем настроении. Готовить его надо с душой. Знаете, а я в первый раз здесь, на «Песчанке», но теперь буду часто приезжать! Очень приятно видеть вокруг так много радостных лиц, слышать звонкие детские голоса, задорную музыку.

Фольклорная программа включила мероприятия, которые нацелены на возрождение интереса к обрядовым русским праздникам и будут способствовать изучению культуры и сохранению традиций русского народа. Истоки Масленицы уходят корнями в историю Древней Руси. Это ожидание весны, наступления светлых, хороших времен и изменений к лучшему.

– Всё так красочно, ярко и музыкально, – говорит мама шестилетнего Артема Анна Киселева. – Ребенку очень понравилось подвижная игра «Накинь кольцо». Мы успели познакомиться с традициями праздника, поиграть, насладиться вокальными и хореографическими номерами, спеть и станцевать вместе с артистами, сфотографироваться с ростовыми куклами на память. Вдобавок ко всему получили от озорных скоморохов талончики на блины.

Среди зрителей были те, кто основательно подготовился к сегодняшнему событию. Так, в толпе выделялись несколько девочек в расписных платочках, ярких юбках и с ожерельем из сушек на шее.

– Это традиционный русский праздник все-таки, – прокомментировала Алиса Чернова. – Хотелось создать особенное настроение, поэтому специально нарядились. Для меня Масленица – семейный праздник. Вечером мы соберемся за большим столом, гости принесут блинов, и после дегустации определим лучшего «блинопека». Он и будет поджигать соломенное чучело в нашем дворе.

И вот кульминация праздника: сотни глаз следят за тем, как яркие языки пламени начинают обволакивать чучело Масленицы. В небе огромные клубы дыма. Завораживающее зрелище. Весна принимает жертву, и в костре «сгорают» мелкие неприятности и болезни, неудачи и разочарования. Остались надежда и вера в то, что год будет добрым и принесет исключительно положительные эмоции.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО