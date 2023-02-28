Во Всеволожске начнет работу группа психологической поддержки для участников СВО

16 марта в «Центре здоровья» при Всеволожской КМБ состоится первая встреча группы психотерапевтической (психологической) поддержки участников СВО и членов их семей. Участие в группе добровольное и бесплатное.

Нередко люди, пережившие сложный опыт, замыкаются в себе и избегают рассказывать о случившемся. Однако симптомы стресса всё равно проявляют себя. Это может проявляться в физиологии, когда отмечаются нарушение сна, резкая смена настроения, чувство постоянной усталости или апатии. Бывают и специфические симптомы посттравматического расстройства – навязчивые воспоминания, страх громких звуков, чувство стыда и вины.

Группы поддержки помогают людям пережить стресс, заручиться помощью специалистов и познакомиться с теми, кто пережил схожий опыт. В безопасной обстановке и без осуждения со стороны человек может поделиться своими переживаниями, рассказать о проблемах и найти варианты выхода. При этом если у участников появляется желание уйти во время встречи или резко прекратить посещения вообще – можно сделать это в любой момент без объяснений. Также свободно можно вернуться.

Первая встреча состоится 16 марта в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20 («Центр здоровья»). Далее встречи будут проходить раз в две недели по четвергам. Оставить заявку можно в Телеграм-канале https://t.me/pomoshLO

Фото проекта «Жены героев» издания «Заневский вестник»