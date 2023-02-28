Автобусные маршруты Ленобласти скорректируют на время закрытия станции метро «Ладожская»

4 марта закрывается на капитальный ремонт станция метро «Ладожская», которой пользуются многие жители Ленинградской области. Комитеты по транспорту Ленинградской области и Петербурга рассказали о временных изменениях в работе общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, автобусы по маршрутам №№429, 453, 531, 531А, 532 и 533 с 4 марта будут ехать на станцию метро «Проспект Большевиков». Автобусы проследуют по пр. Косыгина до Индустриального проспекта, далее по Российскому пр. до метро. Остановки для посадки и высадки разнесены на 2 части – 1-я на внутреннем проезде у метро, 2-я на пр. Пятилеток (четная сторона).

Маршруты №№462, 462Р, 430 и 430А направляются на ст. метро «Улица Дыбенко». В прямом направлении автобусы маршрутов сохраняют трассы до проспекта Косыгина, после чего уходят на Индустриальный проспект, Российский проспект, поворачивают на Товарищеский проспект и следуют до ул. Дыбенко. В обратном направлении автобусы поедут по пр. Большевиков, далее по ул. Коллонтай, Товарищескому проспекту, Российскому проспекту и далее по своей прежней трассе. Важное отличие – маршруты №430 и №430А сохраняют участок трассы «Ириновский – Передовиков». С ул. Передовиков автобусы уйдут на Российский проспект, далее по трассе 462 и 462Р. В обратном направлении автобусы проследуют напрямую к Ириновскому проспекту (по Индустриальному пр. без заезда на ул. Передовиков).

Если у ленинградцев возникают вопросы по городским маршрутам, можно обращаться в комитет по транспорту Санкт-Петербурга, а также к «Организатору перевозок» по круглосуточному телефону 8 (812) 576-5555 или на портале http://orgp.spb.ru/ladozhskaya/ – здесь размещена информация по движению городских маршрутов на время ремонта.

По материалам пресс-службы областного правительства