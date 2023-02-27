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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сертоловский совет ветеранов-связистов подвел итоги года

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23 февраля в сертоловском микрорайоне «Чёрная Речка» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Его участниками стали члены Совета ветеранов войск связи Ордена Ленина Ленинградского (ныне – Западного) военного округа.

На встрече, которую открыл председатель ветеранской организации, полковник в отставке Евгений Викторович Ефремов, были подведены итоги деятельности Совета с октября прошлого года.

Члены Совета ветеранов войск связи принимают участие практически во всех общегородских мероприятиях, которые проводятся на территории муниципального образования Сертолово. В честь 103-й годовщины войск связи в гимназии города Сертолово прошла встреча с её учащимися. Ветераны осмотрели экспозицию школьного музея «Честь и гордость Отечества». Юные экскурсоводы встретили почётных гостей и подробно рассказали об экспонатах.

Свою организацию ветераны представили на мероприятии, посвящённом 79-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По традиции 14 апреля в день образования 95-й бригады связи, ветераны собираются на сертоловском мемориальном кладбище и отдают дань уважения памяти ушедших военнослужащих бригады. Встречу решено провести и в этом году.

Для участников мероприятия была подготовлена насыщенная культурная программа. На сцене выступили Татьяна Сапельник, народный коллектив – хор русской песни «Сертоловчанка», народный вокальный коллектив «Канцона», ансамбль русской песни «Гостьюшки».

Михаил БОНДАРЧИК
Фото Петра КУРГАНСКОГО

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