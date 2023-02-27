Жители Всеволожского района выбрали территории для благоустройства

Свыше 14 тысячи человек приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий – претендентов на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Новые общественные пространства, парки, скверы и спортивные площадки предложено создать в 15 поселениях района.

Напомним, что голосование длилось на портале вМесте47.рф. Жители не только выбирали территории под будущее благоустройство, но и делились идеями по наполнению пространства: от детских площадок и тренажеров до стел и домиков для белок.

Итоги голосования подвели Комитет по ЖКХ Ленинградской области и региональный Центр компетенций. Теперь архитекторы и дизайнеры разработают варианты проектов благоустройства для выбранных территорий. Лучшие из них будут реализованы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году».

Подробнее с итогами голосования в Ленинградской области можно ознакомиться по ссылке.