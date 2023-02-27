В Ленобласти формируется единая Станция скорой медицинской помощи

Преобразования проводятся в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, согласно которым во всех регионах объединяются отделения скорой помощи, диспетчерские службы и территориальные центры медицины катастроф.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в состав Станции уже вошли отделения Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска – таким образом, станция оказывает скорую помощь примерно 30% населения Ленобласти. С 1 апреля планируется присоединение к станции Выборгского отделения скорой помощи.

Также на сегодня создана единая диспетчерская станция для централизованного приема вызовов. Она помогла сократить время от получения звонка до передачи информации дежурной бригаде до одной минуты. Кроме того, все автомобили скорой оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет видеть местоположение бригады в реальном времени и максимально эффективно распределять вызовы.