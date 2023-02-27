В Ленобласти заметили кричащих лисиц

У лисиц начался весенний гон – период, когда животные активно ищут партнёров для продолжения рода. В это время самки оставляют пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат.

Наблюдениями за рыжими «плутовками» поделился биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– Главная задача лисицы – найти себе достойного партнера, который будет ей активно помогать выращивать лисят, – рассказал Павел. – Лисовины (так называют самцов лисы) являются преданными семьянинами. На весь период размножения образуют стабильную пару с одной самкой. После спаривания остаются с ней в ожидании родов, а затем помогают растить лисят, пока они не начнут вести самостоятельный образ жизни.

По словам биолога, в снежном лесу место обитания лис легко узнать по следам. Зверьки движутся определенным образом, ставя задние лапы точно в отпечаток передних. Из-за этого следы лисицы складываются в одну линию в виде цепочки.

Отметим, что на территории Ленинградской области насчитывается порядка трех тысяч лисиц. По природе звери осторожные и неагрессивные, однако нередко забегают в места обитания людей в поисках добычи и вполне успешно адаптируются к городской жизни. При этом напуганная лисица может напасть на человека в целях самозащиты. Поэтому не стоит пытаться погладить животное или подходить близко ради видео- или фотосъемки.

Фото блога «Каждой твари по паре»