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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошел районный чемпионат по хоккею с мячом

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24 февраля на Юбилейной площади состоялся Чемпионат Всеволожского района по хоккею с мячом среди мужских команд, посвящённый Дню зимних видов спорта. Команды из Мурино, Романовки, Колтушей и Всеволожска встретились на открытой ледовой площадке в центре города.

Игры проходили по круговой системе: каждая команда сражалась за победу со всеми остальными. В результате наибольшее количество очков набрали хоккеисты ХФК «Всеволожск», став в девятый раз чемпионом района. Второе место заняла команда ВЦФКС-ХФК «Всеволожск», а третьими стали спортсмены ХК «Мурино».

Лучшими игроками были признаны:

лучшим вратарем – Сергей Королёв (ХФК «Всеволожск»);
лучшим защитником – Денис Иванов (ХК «Мурино»);
лучшим нападающим – Кирилл Буянов (ВЦФКС-ХФК «Всеволожск»).

Финалисты получили право представлять Всеволожский район на Чемпионате Ленинградской области, который состоится в ноябре.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

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