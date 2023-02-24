Во Всеволожском районе прошел праздничный автомарафон

23 февраля жителей Всеволожского района с Днём защитника Отечества поздравляли артисты КДЦ «Южный». Уличные мини-концерты прошли в разных городах и поселениях района, а доставляла творческих гостей украшенная флагами полуторка.

Праздничный автомобиль привлекал внимание случайных прохожих и те, несмотря на крепкий морозец, с удовольствием задерживались, чтобы отдать должное работе артистов. Звучали как песни военных лет, так и более современные. Вокалиста и его очаровательных спутниц горячо благодарили за подаренное настроение.

Фото Антона Ляпина