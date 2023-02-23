Во Всеволожске прошел концерт «О Родине! О мужестве! О славе!»

22 февраля на Юбилейной площади прошел праздничный концерт «О Родине! О мужестве! О славе!». В этот день во Всеволожске собрались многочисленные делегации городских и сельских поселений, почетные гости, представители молодежных объединений, жители города и Всеволожского района.

После торжественного открытия с участием коллектива «ПетербургСкай» и хореографического коллектива «Огни Невы», сопровождающегося флаговым и ледовым шоу «Вперед Россия!», над площадью прозвучали Гимн Российской Федерации и пиротехническая постановка «Триколор».

Разделить со всеволожцами радость предстоящего праздника приехал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

– До недавнего времени мы с вами, говоря об этом празднике, подразумевали мужчин в погонах, – обратился к собравшимся губернатор. – Но в последний год это понятие стало более широким. Когда мы говорим о защитниках Отечества, мы прежде всего вспоминаем и отдаем дань уважения нашим ребятам, которые исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Также это праздник тех, кто сегодня стоит плечом к плечу вместе с защитниками Отечества, мечтает и уверен в Победе.

Александр Дрозденко также выразил признательность тем, кто помогает нашим воинам на передовой, — волонтерам и мирным жителям. Глава региона отметил, что защитниками Отечества следует считать и тех, кто занимается восстановлением территорий Донбасса, поскольку Ленинградская область активно помогает подшефным городам Енакиево и Мариуполю.

Для жителей Всеволожского района и гостей было подготовлено большое представление. Сводный номер «Мы армию славим России, за силу её и оплот!» продемонстрировали участники тренинг-центра «Шторм» тактико-специальной подготовки инструкторов Российской ассоциации «Крав-Мага» и вокальный коллектив «ПетербургСкай».

Государственный театр Елены Бережной, коллектив солистов легендарного ансамбля «Белые ночи» Дома офицеров Западного военного округа и воспитанники Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва «Юниор» продемонстрировали собравшимся своё мастерство.

Завершился праздник выступлением вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары».

Ну и, конечно, же – была военная полевая кухня и горячий чай.

Осталось лишь поблагодарить работников структурных подразделений администрации Всеволожского района и творческую группу Культурно-досугового центра микрорайона «Южный» за доставленную людям радость.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина