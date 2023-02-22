Фестиваль «Берёзовый сок» приглашает участников

Традиционный, восьмой по счёту, районный фестиваль «Берёзовый сок», учредителем которого является администрация Всеволожского района, состоится 22 апреля в парке «Невский» на территории Дубровского поселения.

Участники могут предоставлять на фестивальную программу тематические, сюжетные произведения, литературно-музыкальные композиции, театрализованные постановки в народном стиле, обработки народных песен или авторские произведения согласно тематике фестиваля.

Для участия необходимо оформить заявку и подать её не позднее чем за 15 дней до начала мероприятия. Заявки и фонограммы на участие в фестивале подаются до 07 апреля (включительно) ежедневно в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по тел./факс 8 (813-70) 40-084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru