Танцоры Всеволожского района приняли участие в творческом конкурсе «Звездная мозаика»

Во Всеволожском ЦКД прошел очередной этап детского творческого конкурса «Звездная мозаика». На сцене соревновались ведущие коллективы со всех уголков нашего района.

– Любой выход на сцену для наших ребят большой праздник, – считает руководитель образцового хореографического коллектива «Квазар» из города Сертолово Юрий Дундуков. Заметно, как педагог «горит» искусством танца и хочет зажечь эту страсть в своих учениках. – К сожалению, наши занятия проходят в школе, сцена которой не предусмотрена для танцев. Мечта коллектива обрести профессиональный хореографический зал. На мой взгляд, главное в нашем сегодняшнем выступлении не победа, а участие. Сегодня, на суд жюри мы представим отрывок из нашего балетного спектакля «39 и 9». Действие проходит в организме мальчика, который болеет. В решающем поединке за здоровье схватываются микробы и антитела.

– В любом танце заложена душа, – считает руководитель образцового ансамбля «Фейерверк» из поселка имени Морозова Андрей Карпенков. — Небольшая крупинка может стать маленьким росточком таланта. Не зря говорят, искра малая, зато пламя большое. Технически все можно наработать. Но если нет огня в сердце, то ни одно движение не будет красочным.

– Талант должен быть, хоть маленький, хоть едва заметный, – считает мэтр народного танца и председатель жюри Александр Носихин. – Главная задача наставников – увидеть эту одаренность и поддержать. Когда-то известный поэт и литературовед Лев Озеров написал фразу, ставшую крылатой: «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами». И это утверждение справедливо – любое дарование можно сравнить с нежным ростком, который необходимо кропотливо выращивать, поливать и удобрять, чтобы вырос прекрасный и неповторимый цветок.

Как отмечает собеседник, народный танец – это дело очень непростое. А уж сделать его ярким и интересным современникам и вовсе способны немногие.

Имена победителей по ссылке https://vk.com/wall-107647230_10195

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Светланы УСИК