Танцевальные коллективы Всеволожского района приглашают на новый хореографический конкурс

Под эгидой администрации Всеволожского района 29 апреля в Лесколовском ДК пройдёт хореографический конкурс «Танцы Всеволожского района 2023».

К участию допускаются хореографические коллективы любой ведомственной принадлежности. В первой части конкурса примут участие коллективы, удостоенные звания «Образцовый», «Народный», а также имеющие стаж творческой деятельности более 5 лет. Во второй части – коллективы со стажем менее 5 лет и начинающие.

Конкурс будет проходить в восьми номинациях. Участники получат дипломы Гран-при и лауреатов.

Заявки и фонограммы на участие в конкурсе подаются до 17 апреля включительно) ежедневно в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по тел./факс 8 (813-70) 40-084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru