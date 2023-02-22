Спортивный клуб «Сатори» вернулся с медалями со Всероссийских соревнований

В Подольске (Московская область) 18 февраля завершились Всероссийские соревнования по виду спорта восточное боевое единоборство (дисциплина кобудо), а также Детские Всероссийские соревнования и Всероссийский турнир SAMURAI по восточному боевому единоборству (кобудо).

В состязаниях участвовало около 500 участников из 23 регионов. В составе сборной по кобудо Ленинградской области выступили 25 спортсменов из Клуба боевых искусств «САТОРИ» г. Всеволожска, тренирующиеся у наставников: Хорошкова С.В., Лапчук В.С. (официальный представитель, мастер спорта РФ по восточным боевым единоборствоам) и Семенова О.С.

Наши призеры:

1 место: Михайлов Артем (10 лет, до 40 кг), Байдин Ростислав тайхо-дзюцу (16 – 20 лет), Сангаджи-Горяев Церен тайхо-дзюцу (16 – 20 лет), Березин Максим – тайхо-дзюцу (16 – 17 лет), Павлов Вячеслав – тайхо-дзюцу (16 – 17 лет), Романчев Илья (14 – 15 лет, до 60 кг), Скороходова Александра (12 – 13 лет, до 40 кг).

2 место — Хорошков Сергей Викторович (свыше 40 лет, 85 кг).

3 место: Березин Максим (16 – 17 лет, до 65 кг), Мухин Иван (16 – 17 лет, до 70 кг), Хорошков Егор (8 – 9 лет, до 33 кг), Козлов Савелий (10 лет, 40+ кг), Скороходова Александра – бои нунчаку (12 – 13 лет), Романчев Илья – тайхо-дзюцу (14 – 15 лет), Гуменюк Евгений – тайхо-дзюцу (14 – 15 лет).

Соревнования прошли без травм, в теплой, дружеской обстановке.

Стоит отметить, что очень важную роль в подготовке наших спортсменов сыграли районные соревнования по восточному боевому единоборству (дисциплина кобудо), организованные администрацией Всеволожского района. Федерация кобудо Ленинградской области в лице руководителя Вячеслава Викторовича Юрочкина выражает огромную благодарность отделу спорта Всеволожского района и лично начальнику отдела Екатерине Викторовне Ларионовой.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО