Совет депутатов Всеволожска упорядочил деятельность нестационарных торговых объектов

В зале заседаний администрации Всеволожского района 21 февраля состоялось очередное заседание совета депутатов города Всеволожска IV созыва.

По представлению председателей постоянных комиссий в повестку были включены 18 проектов решений, касающихся, в основном, положений о порядке организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, а также размещении нестационарных торговых объектов на территории города.

Наиболее дискуссионным был вопрос о размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, собственность которых не разграничена. В процессе обсуждения была определена схема их размещения. Депутаты внесли изменения в реквизиты документов на размещение этих объектов (павильонов). Т.е. были изменены сроки действия договоров или правообладатели, а также были уточнены площади объектов и их специализация. Депутаты исключили несколько объектов из действующей схемы размещения ввиду их несоответствия ранее утверждённому порядку, либо перехода в частную собственность.

Здесь же была утверждена методика определения размера арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, находящимися в собственности муниципального образования «Город Всеволожск», в том числе переданные по договорам оперативного управления, безвозмездного пользования и хозяйственного ведения.

Почётным дипломом совета депутатов города Всеволожска были награждены Дом детского и юношеского творчества и Акционерное общество «БТК Групп».

Поскольку все вынесенные в повестку заседания вопросы были заранее детально проработаны, повестка дня была исчерпана в течение часа.

Владимир Шемшученко