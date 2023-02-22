На масленичной неделе в Ленобласти подсчитали индекс блина

Масленица – один из самых веселых и самобытных праздников нашего календаря. Традиция шумных проводов зимы имеет интересную историю, а её главный символ – румяные и ароматные блины – положено печь всю неделю.

В комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области подсчитали, сколько в среднем обойдется жителям региона горка блинов. Так называем индекс продукта в этом году составил 115,43 рубля.

Индекс «блина» складывается из себестоимости литра молока, двух яиц, 350 г муки, 100 г подсолнечного масла, 60 г сахара и 6 г соли. Именно эти ингредиенты входят в самый простой и популярный рецепт блинов. Примечательно, что получившийся показатель ненамного выше прошлогоднего – в 2022 году стоимость этих продуктов была равна 114,45 рубля.