Литературно-музыкальное объединение «Родник» пополнилось новыми поэтами из Санкт-Петербурга

Совсем ещё юный по историческим меркам г. Всеволожск, отмечающий в этом году 60-летие, по праву является местом притяжения для многих творческих людей. Здесь уже не один десяток лет активно действует литературно-музыкальное объединение «Родник», возглавляемое заслуженным работником культуры РФ Людмилой Беганской, которая «по капельке» собирает в «Родник» интересных поэтов, музыкантов и исполнителей.

Совсем недавно ей стало известно, что во Всеволожск на постоянное место жительства из Северной столицы перебрались известные поэты Евгений Попов, Ирина Моисеева и Александр Ковалёв.

Вместе со всеволожским поэтом, корреспондентом «В.в.» Владимиром Шемшученко, она подготовила творческую встречу «Кто на новенького…», которая состоялась 19 февраля в концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска.

Само название встречи «Кто на новенького…» предполагает расширенное представление «новичков», что мы с удовольствием и сделаем.

Евгений Попов. Член Союза писателей России. Родился в Краснодарском крае. Окончил Радиоаппаратостроительный техникум, Литературный институт им. А.М. Горького. Автор книг стихотворений и прозы («Птицы в городе», Высокое небо», «Памятник тяжёлой волне» «Открытая книга», «Четырёхгорка», «Генкино солнце» и др.). Публиковался в газетах, журналах, антологиях, сборниках.

Ирина Моисеева. Родилась в Ленинграде, окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Стихи публиковались в газетах, поэтических антологиях, сборниках, литературных журналах, переводились на иностранные языки.

Автор книг стихотворений: «Стихи», «Чужие стихи», «Лёгкое чтение» и прозы («Синдром Солженицына», «Кто и как лечил Пушкина»).

Александр Ковалёв. Член Союза писателей России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии «Ладога» им. Александра Прокофьева и ряда других литературных премий современной России.

Встреча с известными поэтами вызвала большой интерес. На сцене переполненного любителями поэзии зала музыкальной школы в течение часа звучали стихи. Особый шарм звучащей поэзии придавали выступления юных музыкантов из Всеволожской детской школы искусств. Фортепианный ансамбль в составе Вихровой Валерии и Иванова Александра (преподаватель Людмила Конради) исполнили «Вальс цветов» А. Хачатуряна и «Куклы сеньора Карабаса» В. Коровицына.

Юный гитарист Фёдор Бугай (преподаватель Вера Смирнова) исполнил «Аллегретто» М. Каркасси и «Эх, дороги» А. Новикова, а гусляр Павлов Ярослав (преподаватель Виктория Бирюкова) исполнил «Кельтский танец» А. Шаханова.

Не обошлось и без сюрпризов. Автор многих песен на стихи всеволожских поэтов, композитор Наталья Аляева в качестве музыкального подарка исполнила «Петербургский вальс» на стихи Владимира Шемшученко и «Вышивала мать на пяльцах» на стихи Александра Ковалёва.

Любители поэзии тепло приветствовали выступавших поэтов и артистов. Наиболее бурными аплодисментами были встречены юмористические миниатюры Александра Ковалёва. Как оказалось – он не только поэт и доктор технических наук, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники, но ещё и известный пародист.

В результате все, кто был «на новенького» под аплодисменты зрителей торжественно «влились» в состав «Родника».

Завершилась встреча концертной программой вокальной группы «СоНата» (руководители – Соболькова Наталья и Лавкова Елена), в которой в исполнении Валерия Глеба, Валентины Наговицыной, Лидии Клишиной, Галины Кабачевской и Дины Тибиловой прозвучали песни на стихи известного поэта Льва Куклина (музыка А. Петрова и В. Гаврилина), а также и сами стихи.

Владимир Камышев