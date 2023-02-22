Во Всеволожском районе прошел смотр строя и песни кадетских классов

На прошлой неделе, 16 и 17 февраля, проходил районный смотр строя и песни среди кадетских классов Всеволожского района. Участие в мероприятии приняли почти 600 человек из 31 кадетского класса.

Кадеты продемонстрировали навыки общей строевой подготовки, а также работы группы знаменосцев. Исполнение оценивала судейская бригада в лице офицеров запаса – старшего лейтенанта Вячеслава Юрьевича Мартынова и майора Евгения Владимировича Мартыненкова, а также педагогов Дворца творчества – Кудрявцевой Светланы Николаевны и Фокиной Натальи Алексеевны.

Ввиду большого количества участников мероприятие проводилось в два этапа. Большую часть кадетских классов принял 16 февраля Муринский центр образования № 2. Здесь смотр проходил 21 кадетский класс (около 350 участников). Во втором этапе, проходившем в стенах Дубровской школы 17 февраля, приняли участие 10 классов (чуть меньше 200 человек).

По итогам смотра победителями стали: среди 5-х классов – Муринский центр образования № 1, среди 6-х, 7-х и 8-х классов, с небольшим отрывом обойдя учащихся Свердловского центра образования, победили кадеты Бугровской школы. В старшей возрастной группе (9–11 классы) также победили девятиклассники Бугровской школы, обойдя 11 класс Муринского центра образования №4.

Егор Москаленко, педагог-организатор ДДЮТ

Фото Светлана Усик