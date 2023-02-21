В Ленобласти проверят работу системы оповещения

1 марта с 10 до 11 часов будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передача речевой информации в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения комплексной проверки жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие.