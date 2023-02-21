Всеволожский район готовится отметить Масленицу

Какой бы долгой и изнурительной нам ни казалась зима, она рано или поздно заканчивается. В России провожать это суровое время года принято пышно и с размахом – целую неделю люди пекут блины, ходят друг к другу в гости, веселятся. А в последний день масленичной недели принято сжигать чучело Зимы.

Города и поселения Всеволожского района готовят небольшие праздничные концерты, а также развлекательные программы для детей и взрослых. Проходят потешные конкурсы, а культурная часть программы сопровождается выступлениями полюбившихся зрителям самодеятельных творческих коллективов. Гостей праздника обычно встречают яркие и смешные скоморохи, забавные ростовые куклы, парни и девицы в народных костюмах. Несмотря на легкий морозец, никто не замерзает – и дети, и взрослые веселятся от души.

– Мы подготовили насыщенную программу «Проводы зимы», – рассказывает начальник отдела культуры Всеволожского района Дарья Воробьева. – Это фольклорный праздник. Он пройдёт в парке «Песчанка» 26 февраля. Посетители смогут познакомиться с русскими народными традициями, поиграть, насладиться вокальными и хореографическими номерами, подпевать артистам и водить хороводы. На сцене выступят разные творческие коллективы.

Истоки Масленицы уходят корнями в историю Древней Руси. Это ожидание весны, наступления светлых, хороших времен и изменений к лучшему. Зима уйдёт не одна и заберет с собой наши проблемы. Кроме того, в Прощёное воскресенье люди просят прощения за ошибки.

– Масленица исконно русский праздник, она давно уже обрела межнациональное значение, – рассказывает глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук. – Ведь сегодня её отмечают представители всех национальностей России. Надеемся, что после того как чучело Масленицы сожгут, наконец наступит долгожданная весна. На масленичное гулянье к нам в поселение обычно приходят жители и гости поселка. Для них подготовят концертную программу для детей и интересные мероприятия.

Проводы зимы, конечно же, завершатся традиционным сжиганием чучела в знак победы тепла над холодом. Как всегда, на площадях сотни глаз следят за тем, как яркие языки пламени начинают обволакивать чучело Масленицы. В небе появляются огромные клубы дыма. Завораживающее зрелище. Весна принимает жертву, и в костре «сгорают» мелкие неприятности и болезни, неудачи и разочарования. Остались надежда и вера в то, что год будет добрым и принесет исключительно положительные эмоции.

Ирэн ОВСЕПЯН