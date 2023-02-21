Активная молодежь Всеволожского района собралась на форуме «Голос России-2023»

Более полсотни активистов из Бугров, Кузьмолово, Заневского поселения, Токсово, Нового Девяткино и Всеволожска съехались в Янинский КСДЦ на юбилейный форум «Голос России-2023».

Проходило мероприятие в пятый раз. В нем приняли участие депутат Государственной думы Светлана Журова, руководители Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский.

– Сегодня Янино гостеприимно встречает активистов молодежных, волонтерских движений и всех тех, кто в дальнейшем видит себя на политическом олимпе, – рассказал глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Отрадно, что число участников форума растет из года в год, и все больше ребят интересуется политическими процессами.

Напомним, что форум впервые прошел на местном уровне, но со временем перерос в районный. Первая часть форума состоит из прямого диалога с представителями различных уровней власти. Вторая часть форума проходит в игровом формате.

Общаясь с гостями, команда из Бугров поинтересовалась, правда ли, что у однопартийцев есть негласное правило поддерживать законопроекты друг друга. Ответить на непростой вопрос решила Светлана Журова.

– Бывает и такое, – отметила парламентарий. – Порой депутаты могут присоединиться, чтобы решить важные инициативы. Приведу наглядный пример. Сейчас я работаю над законопроектом о доставке лекарств пенсионерам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. К этой инициативе неподдельный интерес проявили депутаты из других субъектов, с которыми мы работаем в одной команде.

Сегодня на политической арене всё чаще и громче звучат новые женские имена. Отсюда и вопрос из Нового Девяткино о том, станет ли женщина президентом России?

– Почему нет? – удивился Андрей Низовский. – Во властных структурах сегодня много сильных дам. Женщины успешно продвигают важные инициативы и быстро поднимаются по карьерной лестнице. К тому же можно посмотреть на опыт других стран: среди глав государств есть женщины, которые доказали, что могут быть хорошими лидерами.

Молодых людей интересовали также права избирателей и проблемы местного самоуправления. Самые амбициозные представили свои политические программы. Ребята задавали множество вопросов. Эксперты старались дать прозрачные ответы, избегая формуляризма.

И вот настал кульминационный момент – подведение итогов и награждение победителей деловой игры «Молодые лидеры России». По итогам лидерами оказались две команды: «Платформа Бугры» и «Знай героев перемен». Зал взорвался аплодисментами, встречая лауреатов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»