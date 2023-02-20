Школьники из Кудрово победили на фестивале дворового спорта «Русская Зима»

Команда «Сила Оккервиля» Кудровского центра образования показала отличные результаты на VII Всероссийском зимнем фестивале дворового спорта «Русская Зима», прошедшем в минувшие выходные в Приозерском районе. Школьники достойно выдержали высокую конкуренцию и вернулись домой победителями.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта Всеволожского района, в мероприятии приняли участие дворовые команды и команды школьных спортивных клубов Ленинградской области и других регионов России, а также представители национальных и религиозных организаций. Всеволожский район был представлен сборной учащихся Центра образования «Кудрово». Фестиваль включал в себя турниры по футболу на снегу, лыжную эстафету и хоккей на валенках.

По итогам соревнований кудровские спортсмены стали чемпионами турнира по хоккею в валенках среди юношеских команд. Не осталась в стороне и команда девочек, взявшая в своей номинации почетную бронзу.

Фестиваль дворового спорта «Русская Зима» реализуется в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» и национального проекта «Образование», созданного по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фото отдела ФКС Всеволожского района