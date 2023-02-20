МФЦ Ленобласти не будут работать 23 февраля и 8 марта

Многофункциональные центры Ленинградской области поделились графиком работы на выходные. Несмотря на сокращенную рабочую неделю, жители региона смогут посещать МФЦ практически ежедневно.

Так, выходными днями станут 23 февраля и 8 марта. В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта МФЦ будут открыты до 20.00. однако бизнес-офисы и удаленные рабочие места уйдут на длинные выходные и будут закрыты 23, 24, 25, 26 февраля, а также 8 марта.

Сеть многофункциональных центров Ленинградской области включает в себя 37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и одно бизнес-окно ЦОУ, а также 134 удаленных рабочих места. В МФЦ можно оформить более 650 государственных и муниципальных услуг.