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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники Ленобласти предупреждают о сложной обстановке на региональных трассах

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Короткая рабочая неделя обещает быть ветреной и холодной. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -15… — 20 ночью и порывистый ветер до 11 метров в секунду. Местами ожидается снежная крупа.

В дорожном комитете Ленинградской области напомнили, что на региональных трассах сохраняется сложная обстановка.

– На дорогах скользко, будьте осторожны. Очень сильно метет с полей, – отметили в пресс-службе комитета. – За выходные убрали почти 27 тысяч километров дорог и обочин. Продолжаем работу и остаемся на связи с водителями.

Напомним, что сообщить о проблемах на дорогах можно по телефону горячей линии 8 (812) 251-42-84, а также в телеграм-канал  https://t.me/dorogi_47

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