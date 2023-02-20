Дорожники Ленобласти предупреждают о сложной обстановке на региональных трассах

Короткая рабочая неделя обещает быть ветреной и холодной. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -15… — 20 ночью и порывистый ветер до 11 метров в секунду. Местами ожидается снежная крупа.

В дорожном комитете Ленинградской области напомнили, что на региональных трассах сохраняется сложная обстановка.

– На дорогах скользко, будьте осторожны. Очень сильно метет с полей, – отметили в пресс-службе комитета. – За выходные убрали почти 27 тысяч километров дорог и обочин. Продолжаем работу и остаемся на связи с водителями.

Напомним, что сообщить о проблемах на дорогах можно по телефону горячей линии 8 (812) 251-42-84, а также в телеграм-канал https://t.me/dorogi_47