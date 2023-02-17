Солдат войны не выбирает

34 года прошло со дня вывода наших войск с территории Афганистана, но эта война до сих пор остается в памяти россиян. За 10 лет конфликта более 600 тысяч советских солдат и офицеров побывали на пустынной афганской земле. Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и множество других наград, полученных за выполнение интернационального долга, напоминают Евгению Заикину о боевых походах, обстрелах и засадах.

Евгений Заикин родился 8 апреля 1962 года в Кишиневе в семье военных. Его отец Август Прокофьевич был кадровым офицером советской армии. Поэтому вопрос о выборе профессии для мальчика решился ещё в раннем детстве. Семья часто переезжала из гарнизона в гарнизон, и будущему офицеру пришлось познавать географию страны не только по учебникам. Следуя образу жизни отца и его примеру, в школьные годы Евгений активно готовил себя к воинской службе. Он занимался военно-прикладным многоборьем и фехтованием, рано «подружился» с огнестрельным оружием. Отец был заядлым охотником и часто брал сына с собой на охоту. В 1979 году, окончив школу, юноша поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Четыре года обучения пролетели быстро, и как только погоны лейтенанта легли на плечи Евгения Заикина, его уже ждали в 13-й десантно-штурмовой бригаде, дислоцировавшейся в Амурской области. Здесь он сменил привычный военный мундир на тельняшку и голубой берет, а девиз «Никто кроме нас» стал его жизненным принципом на долгие годы.

Профессия – Родину защищать

Эти слова из популярного фильма «Офицеры» Евгений Заикин слышал с самого раннего детства. И для него они были не расхожей фразой, а наполнялись глубоким смыслом правды жизни и воинского долга, примеры которого мальчик видел в своем отце и его боевых товарищах. Поэтому, когда в сентябре 1985 года старший лейтенант Евгений Заикин узнал о командировке в Афганистан, принял это как должное.

– В состав 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, гарнизон которой базировался в Гордезе, я включился в качестве командира парашютно-десантного взвода, заняв в строю «место» двух погибших до меня офицеров. Бок о бок со мной служили ребята с огромным военным опытом, некоторые из них уже носили на груди боевые награды, даже «звезды» Героев Советского Союза. Сама служба заключалась в сопровождении колонн, боевых операциях, реализации разведданных и выполнении прочих задач. В январе 1986 года наше подразделение попало в окружение. Около 10 часов мы вели бой с превосходящими силами душманов. В этом бою погибли 17 человек, – рассказал Евгений Заикин.

За два года службы в Афганистане Евгению Августовичу не раз приходилось бывать в подобных переделках. И всякий раз, выполняя боевые задачи, он старался сберечь личный состав. Учитывая качества молодого офицера и воинскую смекалку, в июне 1987 года его назначили заместителем командира роты, а через два месяца Евгений Заикин стал её командиром. После двухлетней командировки, в октябре 1987 года, с орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и чувством выполненного интернационального долга продолжил свою службу в Ленинградской области. Его назначили командиром парашютно-десантной роты 36-го десантно-штурмового батальона, базировавшегося в поселке Гарболово. Затем была военная академия и много чего еще. Закончил службу Евгений Августович в 1997 году в звании полковника на должности начальника разведки. За эти годы к его боевым ордену и медали добавилось немало прочих воинских наград.

Жизнь гражданская

Выйдя на заслуженный отдых, отставной полковник ВДВ приобрел небольшой домик на берегу озера, завел кроликов, кур и ещё кое-какую живность. Дал волю своему давнему увлечению – охоте и рыбалке. А чуть позже он организовал транспортную компанию по перевозке грузов.

Сегодня Евгений Августович ведёт активный образ жизни, которому могли бы позавидовать многие. Освоив дайвинг, он исследует не только воды Ладожского озера – его цыплята в 2015 году стали победителями одного из сельскохозяйственных конкурсов.

Много изменилось в жизни бывшего кадрового офицера, но три даты он чтит до сих пор. 2 августа (день ВДВ), 15 февраля (День вывода Советских войск из Афганистана) и 23 февраля (День защитника Отечества.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Евгения Заикина