«Научиться жить на Земле…»

«Расскажите, птицы, времечко пришло, что планета наша хрупкое стекло» – всё, что спето в известной песне, – истинная правда. Благодаря птицам человечество получило первые представления о навигации, изучая их пути передвижения и необыкновенное свойство возвращаться в то место, где они были рождены. Пернатые избавляют наш зеленый мир от армии вредителей, и благодаря им семена растений разлетаются по всему свету. Ещё птицы научили нас …летать. Помните Икара? Это ведь не миф, что человек, глядя на парящего орла, мечтал взмыть к солнцу. И хотя крылья Икара, как известно, были скреплены воском, который растопило солнце, человечество все-таки обрело крылья.

«Не стреляйте в белых лебедей!»

С этих бесспорных фактов о роли птиц в жизни планеты и человечества и начался наш разговор с кандидатом биологических наук, создателем и автором блога «Каждой твари по паре» Павлом ГЛАЗКОВЫМ.

– Павел, 19 февраля мы отмечаем профессиональный праздник биологов, изучающих мир птиц, – День орнитолога. Праздник ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. На самом деле человек на протяжении всей своей истории интересовался птицами, учился и восхищался их способностями и, увы… истреблял.

– Я сам только несколько лет назад сменил охотничье ружье на фоторужье; кардинально поменял жизненные ориентиры и род деятельности. Но есть извечный промысел человечества – охота, а есть бездумное и жестокое браконьерство. Сейчас, к примеру, ведется судебное дело о расстреле лосей в Тутаевском районе Ярославской области. А это был в буквальном смысле жестокий и бессмысленный расстрел, включая малышей-лосят и беременных самок. Такой… обыкновенный фашизм по отношению к животным. Во времена оны человек добывал животное, чтобы прокормиться, никогда не нарушая природного равновесия, не беря больше, чем нужно для жизни, а сейчас это какое-то варварское развлечение.

Нормальный человек никогда не будет стрелять в белых лебедей. И не поднимется у него рука на мать с малышом.

Но – к птицам. Они действительно могут нам о многом рассказать. В том числе о таких процессах, как биоценоз в живой природе. Да, регулируют численность вредных насекомых и всяких грызунов в природе, выступают гарантом зеленого мира. Без птиц лес мертв. И не только лес. Птицы вдохновляют поэтов и художников. И это бесконечно интересный мир для изучения, полный сюрпризов и неожиданностей. В этом году небывалое количество серых цапель осталось зимовать в Ленинградской области. И конечно, это не случайно. Это нам сигнал – в природе действительно потеплело. Иначе они бы отлетели, мигрировали в привычном для них направлении в Западную Европу или в Африку. Серые цапли, занесенные, кстати, в Красную книгу, обычно возвращаются в марте-апреле, с приходом тепла, а эти – их штук 30 – без проблем пережили зиму на озере, где вода не замерзает, потому что в озеро впадает быстрая река, и там есть пища для серых цапель. Так что наши серые цапли не будут тратить силы для перелета, они уже дома.

Любовь и голуби

– А ещё вы рассказывали о каких-то необычных тундровых лебедях, тоже занесенных в Красную книгу, которые появились и у нас. Поразили своих слушателей и читателей заявлением, что глухари, тетерева живут в городе, а ещё такой сентенцией, что «голуби – хорошие отцы, лисы прекрасные отчимы, а гиббоны вообще живут в идиллии». Что сие означает? Ну, гиббоны – бог с ними, а почему лисы – прекрасные отчимы?

– Поскольку мы встречаемся накануне Дня орнитолога, начнем все-таки с голубей. Они, правда, прекрасные отцы, потому что когда в их голубиной семье вылупливаются птенцы, то птичье молоко появляется в зобике не только у мамы, но и у папы тоже. Да-да! Это меня поражает. Птичье молоко – это такое кашицеобразное вещество, которое голуби начинают вырабатывать за несколько дней до того, как у них появятся птенцы. Ну, что оно появляется у мамы, – это логично, она готовится, у неё в теле созревают яйца, она их вынашивала, у неё физиология перестраивалась и настроилась на материнство, а у самца-то почему? Вот ведь загадка природы!

– Такая голубиная любовь, быть может?

– Самое интересное, папик тоже все время старается покормить малышей своим молоком. А бывает такая ситуация, что самка делает вторую кладку яиц, а первые малыши ещё не встали на крыло.

Она без раздумий оставляет предыдущий выводок голубят на попечение самца, и он с ними нянчится, полностью их выкармливает и ставит на крыло.

И это как биолога меня восхищает. Не говоря о таком качестве голубей, как необыкновенное даже для птиц чувство дома. Они за тысячу километров находят дорогу домой, и это бесценное качество человек использовал, создав голубиную почту.

Дом для лисовина

По поводу лисовинов – это ещё более интересная история, потому что у голубей это все-таки их дети, а у лис – чужие. Кстати, у лисиц гон начинается уже в феврале, сразу после Нового года, у них сейчас время любви.

Невеста на выданье, то есть самка, – она невеста с приданым, ещё с осени приготовила нору, обустроила ее.

Но она ещё и девушка с характером, специально провоцирует несколько, доходит до пяти самцов, лисовинов, из претендентов на её «руку», «сердце» и нору. И она выбирает самого сильного и ловкого. Кажется, что это самец выбирает невесту себе, – ничего подобного! Только лиса, если самец устраивает её во всех отношениях, может пригласить его жить к себе в нору.

Через два месяца совместной жизни появляются лисята. Первые две недели лиса с лисятами совершенно не выходит из-под земли, и самец всё это время кормит самку, постоянно метит территорию, показывая тем самым всем остальным самцам, что место занято, есть хозяин на этой территории. Но жизнь есть жизнь, и бывает такое, что самец погибает – от руки охотника или от других причин. Беда, конечно, для мамы с лисятами, которые сидят в норе и ждут отца с добычей.

Но природа есть природа, она не терпит пустоты. И как только метки перестают появляться на этой территории, лисы другие понимают, что хозяин пропал. И через какое-то время раздается такая барабанная дробь у входа. Лисовины-холостяки, которые по тем или иным причинам остались в одиночестве, стучатся к вдове. Самое интересное, что между ними опять вспыхивают ожесточенные драки, как будто февраль на дворе, и опять лиса выбирает себе в мужья самого сильного и ловкого лисовина. А он борется – вы представляете – за право стать отчимом этих лисят!

Если лиса принимает самца, она его опять приглашает жить в нору, и он ей помогает вырастить и воспитать НЕ СВОЁ потомство!

– Это высшая степень человечности. Нашим мужчинам бы так заботиться об оставленных ими детях. Хотя, может быть, лисы – они себя так из-за жилплощади ведут?

– Да нет! Это говорит о заботе и интересе к продолжению своего вида, вида лисицы. Не рода даже, потому что род – это все-таки его родные дети, а вид – это все лисы. Такая высшая степень ответственности за всё своё племя.

За всё добро расплатимся добром!

– Павел, вы, конечно, вовремя почувствовали потребность заполнить эту нишу вашими удивительными рассказами о живой природе, поразительными зачастую. Наблюдениями и открытиями, в том числе о чудесах на территории Ленинградской области. Например, о не тронутых цивилизацией местах. Вот тетеревиный ток – он где? Сегодня все-таки птицы в фокусе нашего внимания.

– Нет, это не в Ленинградской области. Самое интересное – тетеревиный ток находится на территории такого огромного мегаполиса, как Санкт-Петербург! Скажу больше: Санкт-Петербург – единственный мегаполис мира, на территории которого находится тетеревиный ток.

– Это что, прямо в городе, что ли?!

– Да, прямо в Санкт-Петербурге! Это заказник Сестрорецкое болото. Я вам больше скажу – там два тетеревиных тока. Нигде в мире такого больше нет. Плюс ещё у нас на территории Санкт-Петербурга, пусть и небольшой, но есть глухариный ток. Напомню, что и глухарь, и тетерев – эти птицы также занесены в Красную книгу.

– Не наведём на них браконьеров?

– Охота официально запрещена в Санкт-Петербурге, хотя не всегда это останавливает человека, который не ценит жизнь, прекрасное в этой жизни. А прекрасное зачастую рядом с нами, близко, руку протяни. И помоги той же птичке-синичке, городскому воробьишке – они пользу приносят, вносят свою ноту в наши городские джунгли.

– Кажется, Бернард Шоу сказал: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».

– Да, я все время эту мысль в своих сюжетах проношу. Кто вредит нашей, в том числе ленинградской, природе? Не с Папуа – Новой Гвинеи же аборигены прилетают. А выходит, мы, те, кто рядом с нами. И я считаю, что защитить природу можно только одним способом: ни штрафы, ни уголовная ответственность не остановят, если человек не понимает главного, что планета наша – «хрупкое стекло». Только познание природы, любовь ко всему живому. А знания рождают то чувство, которое называется любовь. Любовь и понимание её законов. А если мы любим природу – разве мы сможем ей навредить? Поэтому в День птиц, или в День орнитолога, можно повесить скворечники, можно зимой кормить птичек-синичек, и они вам ответят сторицей, сохранив урожай, если вы живете за городом, и просто красоту деревьев и кустов, если вы живёте в городе, и единственный оазис живой природы – сквер или парк поблизости. Сделайте это, и всё вернется к вам. За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из архива Павла Глазкова