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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Лыжня зовет юных спортсменов на Румболовку

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Более 300 участников собрал первый этап традиционного зимнего старта «Лыжня зовет», который прошел 12 февраля в Румболовском парке. Второй этап массовых лыжных соревнований намечен на 26 февраля.

Спортивный праздник организован отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района (руководитель Е.В. Ларионова) и приурочен ко Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».

Любители свежего морозного воздуха, положительных эмоций и здорового образа жизни 12 февраля собрались здесь, чтобы активно отдохнуть и попробовать свои силы на дистанциях один, два и 3,5 км. Начиная с полудня более десятка сотрудников Всеволожского центра физической культуры и спорта (директор В.С. Гайдуков) приветливо встречали гостей в спортивной экипировке с лыжами наперевес. Многие решили стартовать целыми семьями. А кто-то пришёл просто поддержать своих маленьких спортсменов, которых здесь было не меньше сотни. В 13 часов первыми на лыжню вышли бегуны самой младшей возрастной категории. Было очевидно, что некоторым из них не так часто приходится вставать на лыжи. И тем не менее они мужественно, иногда падая, преодолевали дистанцию. А на финише всех ждали заветная медаль участника соревнований и памятная спортивная шапочка.

Семилетняя Ника Максимова из Всеволожска участвует в подобном мероприятии впервые, хотя лыжи видеть ей не впервой. А все благодаря дедушке Александру Шарапову – заядлому лыжнику и марафонцу в прошлом. Он рассказал:

– Лыжными гонками занимаюсь уже более 40 лет, в молодости бегал даже марафоны и сейчас не оставляю свое увлечение. С удовольствием выхожу на лыжню при любой возможности. Решил, что пора уже приобщать к здоровому образу жизни и спорту внучку. Так что мы с ней сегодня стартуем вместе, а в группе поддержки у нас мама и бабушка.

И вот прозвучала команда «старт», «малышня» устремилась по лыжне вперёд. В первых рядах оказалась и Ника Максимова. Рядом с ней, подбадривая, двигался на своих профессиональных лыжах дедушка. На финише с фотокамерами, чтобы запечатлеть исторический момент, ждали бабушка и мама. И вот на финишной прямой показалась розовощекая и довольная собой дебютантка соревнований.

Журналист «Всеволожских вестей» не мог удержаться от вопроса к маленькой спортсменке. Было любопытно, что же позвало её сегодня на лыжню? И девочка наивно, по-детски честно, сказала: «Очень хотела медальку». И она её получила, как и остальные участники забега.

А спортивный праздник продолжался, и своей минуты славы ждали лыжники со стажем. Но это уже совсем другая история, которая завершилась ближе к 16 часам. И по лицам спортсменов всех возрастов было понятно, что праздник удался. Но он не завершился. Следующий этап лыжной гонки «Лыжня зовет» должен состояться здесь же, в Румболовском парке, 26 февраля.

Александр Сорокин
Фото автора

 

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