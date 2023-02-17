Депутаты Всеволожского района внесли изменения в решение о бюджете на текущий год

В администрации Всеволожского района 16 февраля состоялось очередное заседание совета депутатов. В результате работы постоянных комиссий в повестку дня были включены 18 вопросов.

Депутаты рассмотрели и внесли изменения в решение о бюджете района на текущий год. Согласно докладу заместителя главы администрации района по финансам, председателя комитета финансов Анны Поповой доходы бюджета на 2023 год составили 18 799 725,9 тысячи рублей, расходы – 20 952 289,6 тысячи рублей, дефицит – 2 152 563,7 тысячи рублей. Источниками финансирования дефицита являются остатки средств бюджета по состоянию на 1 января 2023 года. Депутаты утвердили также положение о Комитете финансов района.

Значимым моментом повестки заседания явился вопрос о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава Всеволожского района. После обстоятельного доклада юрисконсульта-советника главы района Юлии Посудиной депутаты единогласно утвердили порядок проведения общественных слушаний.

Не менее важным былии вопросы о передаче движимого имущества, находящегося в собственности Всеволожского района, Агалатовскому и Юкковскому сельским поселениям.

Также в блоке имущественных вопросов депутаты рассмотрели и внесли изменения в решение совета депутатов района от 21 апреля 2022 года № 19 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Всеволожского района». Данное решение будет дополнено в свете готовящихся распоряжений о предоставлении земельных участков жителям района, участвующим в Специальной военной операции.

Депутаты утвердили порядок передачи части полномочий от муниципальных образований городских и сельских поселений на районный уровень.

Большое внимание народные избранники уделили упорядочению решений о награждении нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом», а также о новой редакции Положения о Почётном дипломе, Почётной грамоте и Благодарности Совета депутатов.

Завершилось заседание небольшим музыкальным подарком и дружеским чаепитием, подготовленными для депутатов отделом культуры района и творческой группой Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива «В.в.»