Во Всеволожске прошел детский театральный конкурс «Звездная мозаика»

Теоретически поставить спектакль можно даже на коврике – было бы желание. Практически, оказывается, тоже можно. Ещё в 1968 году английский режиссер Питер Брук сказал: «Любое ничем не заполненное пространство можно назвать пустой сценой. Человек движется, кто-то смотрит, и этого уже достаточно, чтобы возникло театральное действие». Вопрос лишь в том, где найти это пространство.

Впрочем, пример детского театрального конкурса «Звездная мозаика» показывает, что и этот вопрос можно решить. Это состязание среди тех, кто создает мир этого удивительного искусства. Десятки творческих коллективов в течение двух дней показывали спектакли, декламировали разные произведения. Среди участников и школьные театры, и представители сферы дополнительного образования Всеволожского района. Все они соревновались не на шутку, стараясь показать все грани своего таланта.

– Фраза «А давайте жить дружно» стала главной в нашей постановке, – рассказывает руководитель театральной студии «Бенефис» из Янинского центра образования Андрей Ухабов. – Мы представили на суд компетентного жюри фрагмент постановки «Путешествие в страну Мульти-Пульти». Спектакль уже стал победителем разных международных конкурсов. Наши ребята были награждены дипломами солидных фестивалей. Особенно хочется отметить участие в конкурсе «Волшебная феерия», где мы завоевали много наград. Так что у ребят есть некоторый опыт участия в театральных состязаниях. В нашем спектакле почти всё как в новом кассовом и нашумевшем фильме про Чебурашку. Есть добрые герои – Карлсон, крокодил Гена и злые – старуха Шапокляк и Волк.

Андрей Ухабов с сожалением отмечает, что не всех ребят привлекает театральное творчество. Многие дети по своей природе стеснительные.

– Но те, кто приходит к нам, развиваются творчески, – уверен педагог. – Ребята получают второе дыхание. Они прикасаются к чудесному миру искусства.

– Всегда нужно знать, к чему стремиться, – рассказывает руководитель коллектива «Люди и куклы» Диана Могильниченко. – Никогда нет предела совершенству. Мы выступали с конкурсным номером «Дидона и Эней» Виргилия. Эта легенда о любви менее известная, чем другие древнегреческие произведения, например, «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Да, постановка сложная, на нее ушло три года. Тему предложили в Музее-усадьбе «Приютино». Решили попробовать и не пожалели. Произведение увлекло учащихся 8 – 9 классов после того, как «неживой» язык оригинала перевели в более привычное русло. История любви, предательства, измены и преданности заиграла новыми и яркими красками. В каком-то смысле нас можно назвать первопроходцами.

Как отмечает Диана Юрьевна, такие конкурсы позволяют себя показать и на других посмотреть. Так получилось, что во время пандемии коллективы были лишены живого общения, а сейчас получили такую возможность.

– В жюри конкурса – настоящие мастера, которые прекрасно разбираются в искусстве, – продолжает руководитель коллектива «Люди и куклы». – Нам очень важно их экспертное мнение.

Спектакль «Рождественский вертеп» представила театральная студия «Окно» из разметелевской «Точки роста». Они представили на суд жюри историю, описанную в Евангелии от Матфея, как волхвы спасли Христа. Кстати, коллектив недавно провел Рождественские гастроли по Всеволожскому району, даря незабываемые впечатления от сюжета не только младшему поколению, но и старшему.

– Таких конкурсов много не бывает, – уверенно говорит актер театра и кино, педагог, профессор и ученик великого Зиновия Корогодского Валерий Зиновьев. – Это – как хорошая инъекция для жизни, школа развития. Я до сих пор помню свою первую детскую награду. Узбекистан. Город Навой. Конкурс чтецов. Мне девять лет, и на сцене я читаю отрывок из «Полтавы». Тогда мне присудили второе место и вручили приз – статуэтку, которую я храню до сих пор. Важно, что ребят вовлекают в театральный процесс. Заметил, что потенциал школ и Домов творчества разный. Заметно, как стараются педагоги и ученики, понимая, что от их тандема зависит результат. Знаете, ведь, как правильно заметил Шекспир, вся жизнь – театр, а люди все – актёры. Каждый день мы играем свои роли: родителей, детей, покупателей, продавцов, водителей. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но артист не профессия, а скорее, призвание.

Делясь впечатлениями, Валерий Анатольевич отметил, что всеволожские артисты удивили его своими горящими глазами и оригинальными постановками.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В.в.»