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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Музее-панораме «Прорыв» открыта выставка подбитой техники ВСУ

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На территории Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе открыта выставка «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времён». Организатором экспозиции выступил Совет Федерации Федерального Собрания. 

Под открытым небом представлена трофейная военная техника, захваченная Вооруженными силами РФ в ходе Специальной военной операции у националистических формирований Украины: бронеавтомобиль «Казак-2», танк Т-72 и три бронетранспортера БТР-4 «Буцефал».

В выставочном зале можно познакомиться с образцами современного стрелкового оружия, которое поставляет на Украину альянс. Там же представлена националистическая литература, экипировка боевиков-нацистов, награды, натовские сухпайки и тд.

Данная экспозиция привлекла особое внимание пользователей социальных сетей и вызвала неоднозначную реакцию.

Подобные мероприятия проходят в  России не впервые, например большая выставка состоялась летом прошлого года в парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Цель выставок – формирование достоверного представления о спецоперации.

Фото Антона ЛЯПИНА

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