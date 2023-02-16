В Доме правительства прошел XIV съезд строителей Ленинградской области

Во вторник, 14 февраля, на Суворовском, 67, прошёл XIV съезд строителей Ленинградской области. Регион в этой отрасли показывает хорошие результаты.

По традиции в работе съезда принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поделился со строителями своим видением ситуации и озвучил первостепенные задачи, которые область ставит перед отраслью в рамках развития региона. Вместе с участниками съезда Александр Юрьевич сверил часы, точнее, время по сдаче проблемных объектов, поговорили о текущих делах в отрасли и наметили перспективы развития.

Сухая статистика говорит, что темпы строительства Ленинградской области бьют все рекорды, демонстрируя хорошие результаты и динамику. Стремительный рост продолжался весь прошлый год. Не зря французская поговорка гласит: «Шагает строительство – шагает всё». Сегодня отрасль занимает весомую роль в экономике, оживляя показатели в смежных отраслях. Большая активность подогревает ввод в эксплуатацию квадратных метров. Только в прошлом году было построено 3,96 миллиона квадратных метров жилья: 1,37 миллиона м2 жилья возведено в многоквартирных домах и 2,59 миллиона в секторе ИЖС. Это еще раз подчеркивает, что рынок недвижимости, как рынок золота, всегда будет только расти.

– Отрасль вносит весомый вклад в укрепление и развитие экономики всей страны: ей по плечу решение задач любой сложности, – подчеркнул Александр Дрозденко. – А ведь прошлый год был непростым, даже, можно сказать, крайне сложным. Регион опередил выполнение показателей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: ввел по 2 метра площади на одного жителя, перевыполнил заданный президентом Владимиром Путиным план вдвое. Помимо этого, в прошлом году было построено 26 социальных объектов, 10 домов по программе расселения аварийного жилья.

Как отметил глава региона, сегодня больше 90 % вводимого жилья реализуется с использованием эскроу-финансирования. Новая мера возникла неспроста: в стране стало слишком много обманутых дольщиков. Новаторский механизм должен минимизировать риски покупателей.

– Результатом нашей работы стало восстановление 7 259 дольщиков в своих правах, – отчитался Александр Юрьевич. – Новоселье справили жильцы 23 долгостроев. Число проблемных объектов сократилось в два раза: с 234 до 101. Решаются вопросы с расселением жильцов аварийных домов. В 2022 году введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов для 2 455 человек. Всего с 2019 года новое жилье получили 6 072 человека, расселено 94 тыс. м2 аварийного фонда, построено 16 многоквартирных домов.

На особом контроле – строительство социальных объектов. Но и здесь есть достижения, всего за прошлый год было введено 42 объекта. В длинный список завершенных объектов вошли 6 образовательных учреждений, которые Ленинградская область восстановила в подшефном городе Енакиево Донецкой Народной Республики.

– Суммарный оборот строительной отрасли составляет 110 миллиардов рублей, – отметил Александр Дрозденко. – За этими цифрами не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, школы искусств. О высоких темпах строительства соцобъектов свидетельствуют цифры. За восемь последних лет в отрасль направили почти в три раза больше средств. Хочу сказать, что строительство – сфера особой ответственности.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области