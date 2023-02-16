В Вартемягах модернизировали библиотеку

В деревне Вартемяги на базе местной библиотеки открыли современный образовательный и культурный центр. Благодаря усилиям волонтеров «Газпромнефть-СМ» книжный фонд пополнился актуальной и популярной литературой, а посетители получили доступ к цифровым сервисам.

Как сообщает Ленинградское областное телевидение, в библиотеке появились электронный каталог книг, онлайн-регистрация читателей, оповещение посетителей о книжных новинках и предстоящих мероприятиях.

Библиотека сможет проводить мастер-классы для писателей и художников. Образовательный проект «Библиотека пользы и успеха» реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть».

В пополнении книжного фонда – около тысячи книг – поучаствовали издательства и благотворительные организации Санкт-Петербурга. Удалось собрать современную художественную, научно-популярную и специализированную литературу.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, проект «Библиотека пользы и успеха» объединила в себе традиционную любовь к чтению с новыми цифровыми технологиями.

Фото Ленинградского областного телевидения

(47channel.ru)