Во Всеволожске прошла патриотическая акция «Во имя памяти и долга»

15 февраля у памятника погибшим в Афганистане и монумента героям, погибшим на первой и второй чеченских войнах, во Всеволожске на Румболовской горе состоялась патриотическая акция «Во имя памяти и долга». Мероприятие посвящено Дню памяти о россиянах, погибших за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В этот день в их честь у мемориалов под флагами Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района застыла в почетном карауле знамённая группа юноармецев и прозвучала литературно-музыкальная композиция «Долг, Честь, Память» с участием актёрской студии «Анама» (руководитель Анжелика Аленикова) и Народного коллектива ЛО, вокально-хорового ансамбля «VOICE».

Открыл мероприятие глава администрации района Андрей Низовский.

– Добрый день, уважаемые ветераны, жители Всеволожского района и города Всеволожска. Сегодняшний день – это наша история. Наши воины выполняли интернациональный долг во многих «горячих» точках. Наша армия приобрела бесценный боевой опыт, который нам необходим сегодня, поскольку не прекращаются нападки на нашу Родину. Никогда наши враги не оставят нас в покое. И потому сейчас, благодаря нашим ветеранам, наша армия — самая боеспособная в мире. С гордостью могу сказать о том, что сейчас два наших сотрудника находятся в зоне проведения Специальной военной операции, защищая нашу с вами честь и свободу. Никто не посмеет упрекнуть нас в том, что мы забыли о наших героях. Сегодня мы исполняем свой гражданский долг перед живыми и теми, кого уже нет с нами. Мы помним и будем помнить.

Теплые слова в адрес героев сказал председатель правления Всеволожской районной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», кавалер орденов Красной Звезды Игорь Дударев.

По традиции была отслужена панихида по ушедшим из жизни героям, которую совершил настоятель храма святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев. После минуты молчания к монументам были возложены цветы.

В торжественной акции приняли участие председатель совета депутатов г. Всеволожска Станислав Богдевич, начальник отдела культуры района Дарья Воробьёва, представители депутатского корпуса города и общественных организаций.

Акция продолжилась в Культурно-досуговом центре «Южный» г. Всеволожска, где для ветеранов и жителей города творческая группа под общим руководством Сергея Бражника подготовила праздничный концерт «Время выбрало нас», в котором приняли участие танцевальная группа ансамбля «Огни Невы», народный ансамбль «Сорока», исполнители патриотических песен Дмитрий Суслов, Ксения, Василевская и Александр Явдошенко.

Отметим, что во Всеволожском районе проживает более 3000 воинов, которые служили в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, на Кубе, в Приднестровье, Чечне, Сирии.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина