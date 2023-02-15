Учащиеся Всеволожского района отправили письма участникам СВО

Акция «Письмо солдату» охватила все регионы страны. Присоединилось к этой инициативе и Всеволожское отделение Красного Креста. В тандеме с Женсоветом Всеволожского района были организованы сбор и отправка писем военнослужащим.

Эмоциональные переживания, пожелания скорого возвращения, слова поддержки вылились на бумагу и отправились в зону СВО.

– Мо-лод-цы! – отметила руководитель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Что еще можно сказать в адрес всех тех учащихся школ и студентов, которые не остались в стороне. Письма поразили непосредственностью, удивили искренностью, глубиной мысли и взрослой серьезностью. Признаюсь, что некоторые строки тронули до глубины души. Сколько в них было гордости и радости за свое Отечество!

Отдельно Елена Щербакова выделила труды студентов Всеволожского агропромышленного техникума, которые взяли обязательства сделать 500 свечек для солдат, задействованных в СВО.

Ирэн ОВСЕПЯН