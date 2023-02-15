Методисты Ленинградской областной библиотеки оценили учреждения Всеволожского района

В минувший вторник, 14 февраля, методисты Ленинградской областной библиотеки (ЛОУНБ) совершили рабочую поездку во Всеволожский район. Специалисты высоко оценили уютную обстановку, хорошо подобранный книжный фонд и высокую посещаемость.

Так, своеобразным рекордсменом оказалась Заневская библиотека: в деревне официально проживает чуть больше 800 человек, а вот читателей зарегистрировано 500! Библиотекарь регулярно выезжает в пункт выдачи в Кудрово, радуя преданных читателей как новинками, так и литературой «под заказ».

Не отстает и библиотека в Хапо-Ое: здесь 400 читателей на 1500 жителей. Увлеченный своим делом, библиотекарь лично разносит книги на дом тем жителям, кому сложно добраться до библиотеки.

Приятно удивила атмосферой Воейковская библиотека. Учреждение занимает одно из помещений местного Дома культуры, и активно сотрудничает с коллективом ДК. Здесь есть свой библиотечный театр «Розовый куст» и кафе-читальня «У кота». Местный читальный зал украшен интересными объектами – здесь есть и свой «дуб зеленый», и настоящая изба-читальня.

Ознакомились специалисты и с насущными проблемами. Так, небольшая Колтушская библиотека занимает помещение в жилом доме, входящем в программу «Безопасный город».

– Мы ратуем за то, чтобы библиотека была по-настоящему «общедоступной», а там вход по звонку. Для жителей дома – хорошо, а для библиотеки не очень, – отметили сотрудники ЛОУНБ.

Дубровская городская библиотека также не может похвастаться удобным помещением. Учреждение ютится на 15 «квадратах» в местной школе.

– Вход через закрытую калитку и через пункт пропуска с охраной: не все выдержат такие испытания, – отметили методисты. – Но, несмотря на все сложности, – библиотека популярна среди читателей: человек 300 ходят активно! Они заслужили и новое помещение, и новые книги.

Фото ЛОУНБ