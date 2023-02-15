Завершено строительство проблемного дома во Всеволожске

Второй корпус ЖК «Северный вальс» получил заключение о соответствии проектной документации и требованиям энергоэффективности.

Как сообщает строительный комитет ЛО, Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области готовит документы для ввода в эксплуатацию. Дом полностью построен, подключен ко всем инженерным сетям, в местах общего пользования проведена отделка.

Напомним, что строительство жилого комплекса «Северный вальс» началось в 2015 году. Застройщиком выступила компания «Петрострой», которая не выполнила своих обязательств перед участниками долевого строительства. Первый корпус был сдан с задержкой в 5 лет, остальные так и не были достроены. В прошлом году ООО «Петрострой» было признано банкротом.

Работы на объекте возобновились в конце 2021 года за счет инвестиций, привлеченных Правительством региона. Техзаказчиком выступила Дирекция КРТ Ленобласти.

По материалам пресс-службы строительного комитета ЛО